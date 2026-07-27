معاون وزیر کار در نشست هماندیشی رؤسای هیئتهای استانی ورزش کارگری اظهار کرد:
تحول در ورزش کارگری نیازمند مشارکت مؤثر شرکای اجتماعی است
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تدوین نقشه راه تحول ورزش کارگری با رویکرد مشارکت، عدالت و دیجیتالسازی خبر داد و گفت: آینده ورزش کارگری بر پایه مدیریت دادهمحور، مشارکتمحور و نتیجهمحور بنا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بینالملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمدهادی عسکری» در نشست هماندیشی رؤسای هیئتهای استانی ورزش کارگری، تحول در حکمرانی این حوزه را مستلزم مشارکت مؤثر کارگران، کارفرمایان و دستگاههای اجرایی دانست و اظهار کرد: توسعه ورزش کارگری زمانی محقق میشود که همه بازیگران این عرصه در طراحی و اجرای برنامهها نقشآفرین باشند.
وی با تأکید بر ضرورت تنوعبخشی به منابع مالی و پایداری حمایتها، هیئتهای استانی را شرکای راهبردی فدراسیون ورزش کارگری در طراحی، اجرا و انتقال مطالبات جامعه کارگری توصیف کرد و افزود: این هیئتها باید به محور همافزایی میان ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادارات ورزش و جوانان، تشکلهای کارگری، کارفرمایی و صنایع تبدیل شوند.
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عدالت در توسعه را یکی از مهمترین محورهای نقشه راه تحول ورزش کارگری عنوان کرد و گفت: همه کارگران، بدون توجه به محل اشتغال یا سکونت، باید از فرصتهای برابر برای بهرهمندی از امکانات و برنامههای ورزشی برخوردار باشند.
عسکری با تأکید بر برنامهمحوری و نتیجهگرایی، جلب مشارکت کارگران، ارتقای کیفیت برنامهها و افزایش اثرگذاری آنها در محیطهای کار را از اولویتهای اصلی این حوزه برشمرد و خاطرنشان کرد: صنایع باید با حمایت از طرحهای نوآورانه، به شرکای راهبردی ورزش کارگری تبدیل شوند.
وی نوآوری و تحول دیجیتال را یکی از ارکان اصلی توسعه ورزش کارگری دانست و تصریح کرد: بهرهگیری از فناوری، توسعه خدمات هوشمند، طراحی بازیهای فکری و حرکتی و استفاده از ظرفیتهای دیجیتال، افقهای تازهای را پیش روی جامعه کار و تولید قرار خواهد داد.
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش تنوع مسابقات، ترویج ورزشهای بومی و محلی، توسعه شبکه ملی ورزش کارگری و حمایت متوازن از ورزش بانوان کارگر را از دیگر محورهای این برنامه برشمرد و تأکید کرد: فرصتهای برابر برای حضور بانوان کارگر در رویدادهای ورزشی باید بیش از پیش فراهم شود.
وی همچنین تدوین سازوکار بهرهگیری از ظرفیت اصناف، ایجاد هسته نرمافزاری ورزش کارگری با محوریت مشارکت کارگران و کارفرمایان، ارتقای کیفیت برنامهها در محیطهای کار و تعامل مستمر با نهادهای اثرگذار را از مهمترین اقدامات اولویتدار در مسیر تحول ورزش کارگری عنوان کرد.
در این نشست، مسئولان وزارت ورزش و جوانان، سازمان برنامه و بودجه، فدراسیون ورزش کارگری و مدیران حوزه ورزش، ضمن بررسی ظرفیتها و چالشهای این حوزه، دیدگاهها و پیشنهادهای رؤسای هیئتهای استانی را برای ارتقای کمی و کیفی ورزش کارگری و افزایش مشارکت جامعه کار و تولید در برنامههای ورزشی بررسی کردند.