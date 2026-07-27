جزئیات مرگ کارگر شهرداری زاهدان بر اثر سانحه رانندگی

به گزارش خبرنگار ایلنا، این حادثه روز گذشته ( یکشنبه ۴ مردادماه ) رخ داده و در جریان آن، راکب موتورسیکلت که از کارگران فضای سبز شهرداری زاهدان بوده، بر اثر شدت جراحات وارده جان باخته است.

هویت این کارگر «سعید شاهوزهی» اعلام شده است؛ او اهل روستای غریب آباد منطقه خواجه مسک از توابع شهرستان زاهدان و دارای فرزند بوده است.

در عین حال، منابع محلی گفته‌اند این کارگر در حالی که با موتورسیکلت عازم محل کار خود بود، در خیابان دانشگاه زاهدان با یک خودروی سواری برخورد کرد و پس از انتقال به بیمارستان، بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.

براساس این گزارش، راننده خودروی سواری پس از وقوع حادثه، خودرو را در محل رها کرده و از صحنه متواری شده بود، اما ساعاتی بعد خود را به مراجع قضایی و نیروهای انتظامی معرفی کرد.

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