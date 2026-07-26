تجمع بازنشستگان فولاد اصفهان در اعتراض به اجرا نشدن متناسبسازی/ مشکلات درمانی پابرجاست
شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان، صبح امروز یکشنبه چهارم مردادماه، با حضور مقابل ساختمان استانداری، خواستههای خود را درباره اجرا نشدن مرحله سوم متناسبسازی و همچنین عملی نشدن وعده برقراری بیمه پایه و تکمیلی مطرح کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از بازنشستگان حاضر در این تجمع گفت: سال ۱۴۰۵ آخرین سال اجرای قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان است، اما ۳۰ درصد نهایی این طرح برای بازنشستگان صندوق فولاد، که به صندوق کشوری واگذار شده، هنوز اجرایی نشده و این موضوع موجب بلاتکلیفی بازنشستگان شده است.
او افزود: مطالبه دیگر بازنشستگان، عدم تحققِ وعده صندوق فولاد برای برقراری بیمه پایه و بیمه تکمیلی است. با وجود پیگیریهای انجام شده، مشکلات درمانی بازنشستگان همچنان پابرجاست و در این زمینه اقدام موثری صورت نگرفته است.
به گفته وی، بازنشستگان فولاد خواستار اجرای کامل مرحله سوم متناسبسازی و تعیین تکلیف فوری وضعیت بیمه درمانی خود هستند.