تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر/ مستمری شایسته و درمان رایگان نداریم
بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر از جمله شوش و هفتتپه، رشت و تهران، تجمع کردند.
بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (چهارم مرداد) در چند شهر از جمله رشت، تهران و شوش خبر دادند.
بازنشستگان ضمن تاکید بر مطالبات چندسال گذشته، خواستار توجه دولت ومجلس به خواستههای قانونی خود شدند.
آنها نادیده گرفتن حقوق قانونی خود را عامل حضور در میدان مطالبهگری در گرمای شدید دانسته و اعلام کردند: بعد از چندین سال جلسه، مکاتبه، پیگیری و مطالبهگری حتی حضور در کف خیابان طبق ماده ۲۷ قانون اساسی، گوش شنوایی برای شنیدن صدایمان پیدا نکردهایم.
استقلال سازمان تامین اجتماعی و عدم دخالت دولت در مدیریت و سرمایه آن و پرداخت بدهیهای سازمان و همچنین عدم تصویب تکالیف جدید برای این صندوق، یکی از مهمترین مطالبات بازنشستگان است؛ ضمن اینکه اجرای مواد ۹۶ و ۵۴ قانون تامین اجتماعی و حذف ماده ۸۹، اجرای ماده ۶۹ برای بازنشستگان همکار و غیرهمکار، اصلاح احکام متناسبسازی، افزایش مزایا و برقراری مزایا برای بازماندگان، از دیگر خواستههای آنان است.
مستمریبگیران میگویند «مستمری شایسته و درمان رایگان نداریم».