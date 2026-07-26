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مرگ و مصدومیت ۹ کارگر ساختمانی در طرق مشهد +جزئیات

مرگ و مصدومیت ۹ کارگر ساختمانی در طرق مشهد +جزئیات
کد خبر : 1818544
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۹ کارگر ساختمانی بر اثر ریزش ناگهانی دیواره‌های محل گودبرداری شده در یک پروژه عمرانی در شهرک صنعتی طرق مشهد، کشته و زخمی شدند.

به گزارش ایلنا، بعداظهر روز گذشته ۹ کارگر ساختمانی در محل گودبرداری شده‌ای با سایر همکاران‌شان مشغول به کار بودند که بر اثر ریزش دیواره‌های محل گودبرداری شده، زیرخروارها خاک گرفتار می‌شوند. 

بنابر این گزارش، آتش نشانان بی‌درنگ با برداشتن خاک این ۹ کارگر را از زیر آوار خارج کردند که متاسفانه ۴ کارگر جان خود را از دست دادند و ۵ مصدوم این حادثه به بیمارستان انتقال یافت.  از قرار، حال برخی از این مصدومان وخیم است. 

لازم به یادآوری است دلیل مرگ و مصدومیت این ۹ کارگر، عدم ایمن‌سازی دیوار گودبرداری شده کارگاه ساختمانی بود.

 

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