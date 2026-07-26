اعتراض رانندگان ماشین آلات شهرداری بهبهان: از قرارداد رسمی و دستمزد منصفانه خبری نیست!

به گزارش خبرنگار ایلنا، این رانندگان که روز پنجشنبه (اول مرداد ماه) در محدوده پارک قائم، نسبت به بلاتکلیفی شغلی وعدم تحقق مطالبات صنفی خود تجمع کرده بودند، اعلام کردند که امنیت شغلی آن‌ها به دلیل‌ عدم عقد قراردادبه خطر افتاده است. برقراری مجدد پوشش بیمه‌ای، افزایش دستمزد متناسب با هزینه‌های جاری و تعیین تکلیف وضعیت قراردادها، از اصلی‌ترین مطالبات این گروه از نیروهای خدمات شهری بهبهان است.

یکی از رانندگان حاضر در این تجمع اظهار داشت: با توجه به تورم و افزایش بی‌سابقه قیمت اقلام مصرفی و قطعات یدکی خودرو، ادامه فعالیت بدون داشتن قرارداد رسمی و دستمزد منصفانه برای ما غیرممکن شده است.

او افزود: با پایان یافتن مهلت قرارداد قبلی، انتظار داریم مدیریت شهری و پیمانکار در تنظیم قراردادهای جدید، نظرات و پیشنهادات رانندگان را لحاظ کرده و نسبت به افزایش دستمزدها و برقراری حق بیمه که از حقوق اولیه هر کارگری است، اقدام کنند.

رانندگان استیجاری شهرداری بهبهان تاکید دارند که بدون داشتن پشتوانه قانونی و قرارداد محکم، توان تامین هزینه‌های سنگین خودرو و معیشت خانواده‌های خود را ندارند.

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