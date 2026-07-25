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در دو حادثه جداگانه رخ داد؛

مرگ دو راننده تراکتور در میانه

مرگ دو راننده تراکتور در میانه
کد خبر : 1818268
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طی چند روز گذشته، دو راننده تراکتور در دو حادثه جداگانه رانندگی در مناطق کشاورزی روستایی میانه، جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حادثه اول که در روستای «دوزنان« شهرستان میانه به وقوع پیوست، یک راننده تراکتور حدودا ۱۸ساله بر اثر واژگونی تراکتور و شدت جراحات وارده، در محل حادثه جان خود را از دست داد. 

اما در حادثه دیگر در روستای سیف‌الدین از توابع بخش کندوان به وقوع پیوست، کارگر کشاورز دیگری حین کار دچار حادثه واژگونی تراکتور شده و بعد از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. 

بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی شهرستان میانه ضمن ابراز تأسف از وقوع این حوادث، از رانندگان تراکتور و سایر ادوات کشاورزی خواست با رعایت کامل اصول ایمنی، خودداری از حمل سرنشین اضافی، اطمینان از سلامت فنی وسیله نقلیه و پرهیز از تردد در مسیرهای شیب‌دار و ناهموار، از تکرار چنین حوادث تلخ و جبران‌ناپذیری جلوگیری کنند.

 

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