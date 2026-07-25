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بارگذاری فیش حقوقی تیرماه بازنشستگان تامین اجتماعی

بارگذاری فیش حقوقی تیرماه بازنشستگان تامین اجتماعی
کد خبر : 1818086
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فیش حقوقی تیرماه بازنشستگان تامین اجتماعی بارگذاری شد.

به گزارش ایلنا، فیش حقوقی تیرماه بازنشستگان تامین اجتماعی در سامانه مربوطه بارگذاری شده است.

براساس اعلام تامین اجتماعی، «بازنشستگان و مستمری‌بگیران عزیز، فیش حقوقی تیرماه از طریق ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به نشانی https://es.tamin.ir و مراجعه به قسمت «مستمری‌بگیران»  گرینه «مشاهده فیش حقوقی مستمری‌بگیران»،  قابل مشاهده و دریافت است».

گفتنی‌ست هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت و فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص نیست. 

 

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