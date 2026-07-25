بارگذاری فیش حقوقی تیرماه بازنشستگان تامین اجتماعی
فیش حقوقی تیرماه بازنشستگان تامین اجتماعی بارگذاری شد.
به گزارش ایلنا، فیش حقوقی تیرماه بازنشستگان تامین اجتماعی در سامانه مربوطه بارگذاری شده است.
براساس اعلام تامین اجتماعی، «بازنشستگان و مستمریبگیران عزیز، فیش حقوقی تیرماه از طریق ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به نشانی https://es.tamin.ir و مراجعه به قسمت «مستمریبگیران» گرینه «مشاهده فیش حقوقی مستمریبگیران»، قابل مشاهده و دریافت است».
گفتنیست هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت و فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص نیست.