بارگذاری فیش حقوقی تیرماه بازنشستگان تامین اجتماعی

به گزارش ایلنا، فیش حقوقی تیرماه بازنشستگان تامین اجتماعی در سامانه مربوطه بارگذاری شده است.

براساس اعلام تامین اجتماعی، «بازنشستگان و مستمری‌بگیران عزیز، فیش حقوقی تیرماه از طریق ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به نشانی https://es.tamin.ir و مراجعه به قسمت «مستمری‌بگیران» گرینه «مشاهده فیش حقوقی مستمری‌بگیران»، قابل مشاهده و دریافت است».

گفتنی‌ست هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت و فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص نیست.

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