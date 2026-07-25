در تماس با ایلنا مطرح شد؛
۲۵ کارگر دخانیات گلستان همچنان در انتظار تبدیل وضعیت/ مدیرعامل عوض شد، کار ما لنگ ماند!
جمعی از کارگران پیمانکاری دخانیات استان گلستان از اجرا نشدن مصوبه تبدیل وضعیت خود انتقاد دارند و میگویند با گذشت پنج سال، همچنان وضعیت شغلی ۲۵ نفر از آنها بلاتکلیف مانده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران با اشاره به مصوبه سال ۱۴۰۰ شرکت دخانیات گفتند: بر اساس این مصوبه، قرار بود همه کارگرانی که قرارداد یکساله دارند، در سراسر کشور و با برآورد مالی انجام شده، تبدیل وضعیت شوند اما این تصمیم در مورد ۲۵ نفر از کارگران دخانیات گلستان اجرایی نشده است.
به گفته این کارگران، این بخشنامه ابتدا در هیئت مدیره شرکت دخانیات به تصویب رسید، سپس به مدیرعامل ابلاغ شد و از آنجا به واحد منابع انسانی و مجتمعهای تولیدی سراسر کشور از جمله مجتمع گلستان ارسال شد.
کارگران دخانیات گلستان ادامه دادند: روند اجرای این بخشنامه تا سال ۱۴۰۱ در حال انجام بود اما در همان سال، پس از خودسوزی یکی از همکاران، مدیر مجتمع گلستان برکنار شد. از آن زمان، پیگیری موضوع تبدیل وضعیت ما نیز متوقف شد، چرا که مدیر قبلی پیگیر اصلی این مسئله بود.
آنها افزودند: پس از انتصاب مدیر جدید، مخالفت با این طرح آغاز شد. فهرستی که در ابتدا شامل ۵۶ نفر بود، بعد از بررسیهای مجدد در تهران به ۲۵ نفر کاهش یافت. این ۲۵ نفر پیش از این همه مراحل تایید از جمله امضای مدیرعامل و بررسیهای حراست را پشت سر گذاشته بودند اما با این حال، اجرای طرح برای آنها متوقف شد.
این کارگران با اشاره به اینکه بخشنامه یادشده در سایر مجتمعهای کشور اجرا شده است، تاکید کردند: فقط در دخانیت گلستان این مصوبه روی زمین مانده است. در حالی که همه مراحل قانونی برای این ۲۵ نفر تکمیل شده، همچنان از اجرای آن جلوگیری میشود.
کارگران پیمانکاری دخانیات گلستان با ارائه مدارک مربوط به این روند گفتند: پنج سال است پیگیر این موضوع هستیم اما هنوز هیچ نتیجهای نگرفتهایم و نمیدانیم چرا تبدیل وضعیت برای همهی همتایان ما انجام شده، اما ما ۲۵ نفر همچنان از این حق محروم ماندهایم.