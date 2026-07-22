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بازدید مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از خبرگزاری ایلنا

بازدید مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از خبرگزاری ایلنا
کد خبر : 1816887
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مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به مناسبت گرامیداشت هفته تامین اجتماعی از خبرگزاری کار ایران (ایلنا) بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، سالاری در این بازدید که با همراهی عادل دهدشتی قائم‌مقام مدیرعامل و فرشاد نوروزپور مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی سازمان انجام شد، ضمن دیدار با مسعود حیدری، مدیرعامل خبرگزاری ایلنا، با مدیران، دبیران و خبرنگاران آن رسانه گفتگو کرد و به سئوالات آن‌ها پاسخ داد. 

وضعیت منابع و مصارف، خدمات درمانی، مطالبات سازمان از دولت، بیمه بیکاری، موضوعات و مسائل مربوط به بیمه شدگان و بازنشستگان، طرح پیشنهادی اصلاح محاسبه مستمری، اجرای افزایش سالیانه حقوق بازنشستگان و تکمیل متناسب‌سازی از موارد مطرح شده در گفتگو خبرنگاران خبرگزاری ایلنا با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بود.

بازدید مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از خبرگزاری ایلنا

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