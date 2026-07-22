بازدید مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از خبرگزاری ایلنا

به گزارش خبرگزاری ایلنا، سالاری در این بازدید که با همراهی عادل دهدشتی قائم‌مقام مدیرعامل و فرشاد نوروزپور مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی سازمان انجام شد، ضمن دیدار با مسعود حیدری، مدیرعامل خبرگزاری ایلنا، با مدیران، دبیران و خبرنگاران آن رسانه گفتگو کرد و به سئوالات آن‌ها پاسخ داد.

وضعیت منابع و مصارف، خدمات درمانی، مطالبات سازمان از دولت، بیمه بیکاری، موضوعات و مسائل مربوط به بیمه شدگان و بازنشستگان، طرح پیشنهادی اصلاح محاسبه مستمری، اجرای افزایش سالیانه حقوق بازنشستگان و تکمیل متناسب‌سازی از موارد مطرح شده در گفتگو خبرنگاران خبرگزاری ایلنا با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بود.

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