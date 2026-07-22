صیانت از دارایی صندوق بازنشستگی کشوری در پرونده هتل جهانگردی انزلی
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از موفقیت حقوقی این صندوق در پرونده هتل جهانگردی انزلی و صیانت از مالکیت حدود ۱۷ هزار مترمربع از اراضی این مجموعه خبر داد و گفت: با صدور رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر، از خروج این داراییها از مجموعه سرمایههای صندوق و تضییع حقوق بازنشستگان جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل صندوق بازنشستگی کشوری، علاءالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با اشاره به اهمیت صیانت از داراییها و سرمایههای متعلق به بازنشستگان، اظهار داشت: یکی از مهمترین اولویتهای صندوق، حفاظت و صیانت از داراییهای بیننسلی و سرمایههایی است که متعلق به میلیونها بازنشسته و ذینفع این مجموعه است و در این مسیر، دفاع حقوقی مستمر و تخصصی از حقوق صندوق و شرکتهای تابعه با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: در همین راستا، اداره کل حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری با همکاری هلدینگ آتیه صبا و شرکت سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی، در یکی از مهمترین پروندههای حقوقی سالهای اخیر موفق شد با پیگیری مستمر و ارائه دفاعیات و مستندات لازم، رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر را به نفع شرکت ایرانگردی و جهانگردی اخذ کند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تأکید بر اینکه صیانت از داراییهای صندوق، بخشی جداییناپذیر از سیاستهای مدیریتی این مجموعه است، گفت: حفظ و تثبیت مالکیت داراییهای صندوق و شرکتهای تابعه، علاوه بر آثار اقتصادی، از منظر حفظ منافع و حقوق بازنشستگان نیز اهمیت ویژهای دارد و صندوق با استفاده از ظرفیتهای تخصصی حقوقی، کارشناسی و مدیریتی، پیگیری این موضوعات را با جدیت ادامه خواهد داد.
توضیحات مدیرکل امور حقوقی صندوق درباره هتل جهانگردی انزلی
در ادامه، رضا فیضینژاد، مدیرکل امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری، درباره جزئیات این پرونده گفت: این پرونده در پی طرح دعاوی از سوی مجتمع نمایشگاهی و بازرگانی گیلان علیه شرکت سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی و با خواستههایی از جمله خلع ید، مطالبه اجرتالمثل و دعاوی مرتبط شکل گرفت و پس از صدور رأی بدوی علیه شرکت ایرانگردی و جهانگردی، موضوع با پیگیریهای مستمر تیم حقوقی صندوق، هلدینگ آتیه صبا و شرکت مربوطه در مرحله تجدیدنظر دنبال شد.
وی افزود: در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات و دفاعیات ارائهشده، رأی بدوی را نقض و حکم قطعی را به نفع شرکت ایرانگردی و جهانگردی صادر کرد؛ حکمی که بر اساس برآوردهای کارشناسی، موجب حفظ مالکیت حدود ۱۷ هزار مترمربع از اراضی ارزشمند ساحلی مجموعه هتل جهانگردی انزلی شده است.
فیضینژاد با تشریح پیشینه این اختلاف اظهار داشت: اراضی محل استقرار هتل جهانگردی انزلی بر اساس موافقتنامهای در سال ۱۳۵۱ برای اجرای طرح گردشگری به سازمان جلب سیاحان واگذار و در ادامه، مجموعهای اقامتی و گردشگری شامل هتل، پلاژ ساحلی و کلبههای اقامتی در این محدوده احداث و به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: در سالهای بعد، تغییرات طبیعی ناشی از پیشروی و پسروی آب دریای خزر، وضعیت بخشی از اراضی ساحلی را دستخوش تغییر کرد و همین موضوع زمینه بروز برخی اختلافات ثبتی و ادعاهای مالکیتی درباره اراضی مجاور هتل را فراهم کرد. در ادامه نیز مجتمع نمایشگاهی و بازرگانی گیلان با استناد به برخی آرای قضایی و اسناد ثبتی، نسبت به بخشی از اراضی مجاور هتل ادعای مالکیت مطرح کرد و دعاوی متعددی میان طرفین شکل گرفت.
وی گفت: تیم حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری با بررسی سوابق، اسناد تاریخی، مدارک ثبتی و مستندات حقوقی پرونده و با دفاع مستمر از حقوق شرکت ایرانگردی و جهانگردی، توانست در مرحله تجدیدنظر رأی بدوی را نقض و حکم قطعی را به نفع این شرکت اخذ کند.
فیضینژاد افزود: با رأی صادرشده علاوه بر صیانت از این دارایی، از ایجاد محدودیت در دسترسی مجموعه هتل جهانگردی انزلی به ساحل دریای خزر و آسیب به ظرفیتهای گردشگری و ارزش تجاری این مجموعه نیز جلوگیری کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رسیدگی به بخش دیگری از این پرونده، شامل دعوای ابطال سند پلاک ثبتی ۳۳۰، همچنان در مراجع قضایی در جریان است و اقدامات حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری، هلدینگ آتیه صبا و شرکت سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی تا استیفای کامل حقوق صندوق و صیانت از منافع بازنشستگان ادامه خواهد داشت.