مرگ کارگر میوه چین در ارومیه بر اثر سقوط از درخت/ دومین حادثه مشابه در یک هفته
در پی وقوع یک حادثه کار در یکی از باغهای اطراف ارومیه، یک کارگر فصلی میوهچین حین انجام کار جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یک کارگر فصلی میوهچین در یکی از باغهای منطقه روستایی کهریز شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی، بر اثر سقوط از درخت دچار حادثه شد و جان باخت.
این حادثه روز گذشته زمانی رخ داد که این کارگر حدود ۳۵ساله به نام «شیرزاد نبیزاده» ساکن روستای «بالو» برای چیدن میوه به بالای درخت گیلاس رفته بود، اما ناگهان بر اثر از دست دادن تعادل از درخت سقوط کرد. شدت جراحات وارده به حدی بود که وی متأسفانه در همان محل حادثه جان خود را از دست داد.
براساس این گزارش، هفته گذشته نیز در حادثهای مشابه، «پرویز عبداللهی» دیگر جوان ارومیهای پدر سه فرزند، بر اثر سقوط از درخت جان باخته بود.
تکرار چنین حوادثی در بخش کشاورزی، بار دیگر ضرورت توجه به ایمنی کارگران فصلی و فراهم کردن حداقل امکانات و آموزشهای ایمنی حین کار در باغها را یادآور میشود.