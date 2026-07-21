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مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری:

احکام بازنشستگان ۱۴۰۵ اصلاح شد/ تاثیر فوق‌العاده خاص در حقوق بازنشستگان

احکام بازنشستگان ۱۴۰۵ اصلاح شد/ تاثیر فوق‌العاده خاص در حقوق بازنشستگان
کد خبر : 1816653
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مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری از ابلاغ دستورالعملی برای اعمال فوق‌العاده خاص سال ۱۴۰۵ در احکام بازنشستگی خبر داد و گفت: بر اساس این ابلاغیه، در مواردی که تأثیر فوق‌العاده خاص در محاسبه معدل حقوق بازنشستگی کمتر از سقف تعیین‌شده باشد، مابه‌التفاوت آن به حقوق بازنشستگی اضافه و احکام اصلاحی صادر خواهد شد.

به گزارش ایلنا، محمد سلیمانی اظهار کرد: در راستای اجرای صحیح مقررات و ایجاد وحدت رویه در محاسبه حقوق بازنشستگان، ستون «فوق‌العاده خاص ۱۴۰۵» با مبلغ ثابت ۳۰ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۶۰۰ ریال از تاریخ اول فروردین‌ماه ۱۴۰۵ برای تمامی نظام‌های پرداخت در سامانه احکام صندوق تعریف شده است.

وی افزود: بر اساس این ابلاغیه، صرفاً برای تمامی بازنشستگان سال ۱۴۰۵، چنانچه تأثیر فوق‌العاده خاص در محاسبه معدل حقوق بازنشستگی کمتر از ۲۷ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال باشد، مابه‌التفاوت آن تا سقف تعیین‌شده به حقوق بازنشستگی افراد اضافه خواهد شد.

سلیمانی تصریح کرد: در اجرای این دستورالعمل، واحدهای ذی‌ربط موظف شدند احکام بازنشستگی مشمولان را بر مبنای این ضوابط اصلاح و صادر کنند تا حقوق بازنشستگان مطابق مقررات و با رعایت حداقل میزان تأثیر فوق‌العاده خاص محاسبه و پرداخت شود.

براساس گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری تأکید کرد: هدف از این اقدام، اجرای دقیق قوانین، یکسان‌سازی فرآیند محاسبات در تمامی نظام‌های پرداخت و صیانت از حقوق بازنشستگان سال ۱۴۰۵ است.

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