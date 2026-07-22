سندیکاهای اروپایی گزارش دادند؛
اعتصاب به خاطر گرمای هوا!
کارگران اروپایی به کار در گرمای شدید معترض و خواستار اجرای قوانین ایمنی کار و بهداشت حرفهای در فصل تابستان هستند.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اتحادیه سندیکاهای کارگری اروپا (ETUC)، این اتحادیه بین المللی در اطلاعیهای نسبت به فقدان بروزرسانی قوانین ایمنی کار در گرما و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات بهداشت حرفهای در فصل گرم سال هشدار دادند.
طبق این اطلاعیه، اتحادیههای کارگری اروپا به سیاستمداران و کارفرمایان هشدار میدهند که تابستان به طور فزایندهای به نقطه اشتعال برای اعتصاب در سراسر اروپا تبدیل خواهد شد، مگر اینکه اقدامی برای حفظ امنیت کارگران در دمای بالا انجام شود.
شرکتهای تحویل بار در سراسر ایتالیا در اعتراض به شرکتهای حمل و نقل که آنها را مجبور به انتخاب بین کار در گرمای خطرناک یا از دست دادن حقوق میکنند، دست به اعتصاب زدهاند. این اعتصابات به صورت پراکنده در اسپانیا نیز رخ داده است.
این اعتصابات پس از اعتصابهایی که توسط کارگران در فرانسه، از جمله در بخشهای حمل و نقل و تولید، برای درخواست اقدامات مربوط به ایمنی در هنگام افزایش دما بیش از ۴۰ درجه در موج گرمای تابستان، صورت میگیرد.
هنگامی که دما از ۳۸ درجه سانتیگراد فراتر میرود، احتمال حوادث محل کار بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش مییابد. تخمین زده میشود که سالانه ۲۷۷۰۰۰ جراحت و ۲۳۰ مرگ با استرس گرمایی محل کار مرتبط است. اما تنها ۱۵ درصد از کارگران میگویند که اقدامی برای حفظ امنیت آنها انجام شده است.
به همین دلیل است که اتحادیه سندیکاهای کارگری اروپا (ETUC) خواستار وضع قانون اتحادیه اروپا در مورد حداکثر دمای کار است که به همه کارگران حق مرخصی با حقوق میدهد و اطمینان حاصل میکند که کارفرمایان به آب، سایه و لباس محافظ دسترسی دارند.
استر لینچ، دبیرکل اتحادیه سندیکاهای کارگری اروپا (ETUC) در این رابطه گفته است: «کارگران در سراسر اروپا مجبور به اعتصاب در طول تابستان هستند، زیرا این تنها راه برای حفظ امنیت خود در دمای بسیار بالا و خطرناک است. ما همچنین شاهد اعتصاب کارگرانی در مشاغل ناپایدار هستیم که به آنها گفته میشود بین به خطر انداختن خود یا عدم توانایی در پرداخت اجاره بها یکی را انتخاب کنند. این وضعیت نمیتواند ادامه یابد. ما به سیاستمداران و کارفرمایان هشدار میدهیم که میتوانند با اتحادیههای کارگری برای سازماندهی کار در دمای بالا به روشی معقول و ایمن همکاری کنند، در غیر این صورت تعداد اعتصابات هر تابستان افزایش خواهد یافت.»