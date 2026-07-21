جزئیات قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری با بیمه دی +اینفوگرافی
کد خبر : 1816434
صندوق بازنشستگی کشوری جزئیات قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و وظیفهبگیران برای سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد که بر اساس آن، مشمولان میتوانند تا پایان مردادماه یکی از دو طرح پیشنهادی بیمهای را انتخاب کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا و به نقل از صندوق بازنشستگی کشوری، در این قرارداد همه بیمهشدگان سال گذشته به صورت خودکار در طرح شماره یک قرار گرفتهاند؛ اما اگر به پوششهای بیشتری نیاز دارید، میتوانید طرح شماره دو را انتخاب کنید؛ طرحی که علاوه بر افزایش سقف تعهدات، هزینههای دارو و خدمات دندانپزشکی را نیز پوشش میدهد.
درضمن، بازنشستگان و وظیفهبگیران تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ فرصت دارند تا تنها یکبار، نسبت به انتخاب طرح دوم یا انجام حذف و اضافه در رابطه با افراد تحت تکفل خود از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق اقدام کنند.