جزئیات قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری با بیمه دی +اینفوگرافی

به گزارش خبرنگار ایلنا و به نقل از صندوق بازنشستگی کشوری، در این قرارداد همه بیمه‌شدگان سال گذشته به صورت خودکار در طرح شماره یک قرار گرفته‌اند؛ اما اگر به پوشش‌های بیشتری نیاز دارید، می‌توانید طرح شماره دو را انتخاب کنید؛ طرحی که علاوه بر افزایش سقف تعهدات، هزینه‌های دارو و خدمات دندانپزشکی را نیز پوشش می‌دهد.

درضمن، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ فرصت دارند تا تنها یک‌بار، نسبت به انتخاب طرح دوم یا انجام حذف و اضافه در رابطه با افراد تحت تکفل خود از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق اقدام کنند.

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