خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیات قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری با بیمه دی +اینفوگرافی

جزئیات قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری با بیمه دی +اینفوگرافی
کد خبر : 1816434
لینک کوتاه کپی شد.

صندوق بازنشستگی کشوری جزئیات قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و وظیفه‌بگیران برای سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد که بر اساس آن، مشمولان می‌توانند تا پایان مردادماه یکی از دو طرح پیشنهادی بیمه‌ای را انتخاب کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا و به نقل از صندوق بازنشستگی کشوری، در این قرارداد همه بیمه‌شدگان سال گذشته به صورت خودکار در طرح شماره یک قرار گرفته‌اند؛ اما اگر به پوشش‌های بیشتری نیاز دارید، می‌توانید طرح شماره دو را انتخاب کنید؛ طرحی که علاوه بر افزایش سقف تعهدات، هزینه‌های دارو و خدمات دندانپزشکی را نیز پوشش می‌دهد.
 
درضمن، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ فرصت دارند تا تنها یک‌بار، نسبت به انتخاب طرح دوم یا انجام حذف و اضافه در رابطه با افراد تحت تکفل خود از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق اقدام کنند.

جزئیات قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری با بیمه دی +اینفوگرافی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل