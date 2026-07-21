هشدار کانون انجمنهای صنفی به کارگران پالایشگاههای بوشهر/ قراردادهای جدید را پیش از تأیید امضا نکنید
کانون انجمنهای صنفی کارگران پالایشگاههای گاز استان بوشهر با صدور اطلاعیهای از تمامی کارگران خواست تا پیش از بررسی قراردادهای جدید توسط انجمن صنفی، از امضای آنها خودداری کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، همزمان با آغاز فرآیند انعقاد و تمدید قراردادهای کاری در بسیاری از پالایشگاههای گاز استان بوشهر، کانون انجمنهای صنفی کارگران این پالایشگاهها با انتشار اطلاعیهای مهم، کارگران را به هوشیاری و دقت در زمان امضای قراردادهای جدید فراخواند.
در این اطلاعیه، از کارگران درخواست شده است تا زمانی که مفاد قراردادها توسط انجمن صنفی هر پالایشگاه به دقت بررسی و تأیید نشده است، از امضای هرگونه قرارداد کاری جدید خودداری کنند.
در بخشی از این ابلاغیه خطاب به کارگران آمده است:
«تأکید میشود امضای قرارداد بدون هماهنگی و اعلام رسمی انجمن صنفی، ممکن است موجب تضییع بخشی از حقوق قانونی و مزایای شما شود. از اینرو، خواهشمند است پیش از هرگونه اقدام، منتظر اطلاعیه تأیید انجمن صنفی باشید.»
طبق اعلام کانون انجمنهای صنفی، بررسی مفاد قراردادها بهویژه در موارد زیر از اهمیت ویژهای برخوردار است و عدم دقت در آنها میتواند به ضرر کارگران تمام شود:
تعداد روزهای مرخصی استحقاقی
نحوه محاسبه مانده مرخصی
سنوات و مزایای پایان خدمت
سایر حقوق و مزایای قانونی کارگران
تداوم حضور پیمانکاران برخلاف دستور رئیسجمهور
آغاز به کار مجدد شرکتهای پیمانکاری و تمدید قراردادهای واسطهای در پالایشگاههای گاز استان بوشهر در شرایطی اتفاق میافتد که پیشتر در اردیبهشتماه سال جاری، رئیسجمهور دستور صریحی مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و واسطهای تأمین نیروی انسانی صادر کرده بود.
با این وجود، مشاهدات میدانی و روند فعلی نشان میدهد که قراردادهای پیمانکاری و شرکتی در این استان همچنان در حال انعقاد است و کارگران پالایشگاهها همچنان باید برای تضمین اولیه حقوق خود با شرکتهای واسطهای دستوپنجه نرم کنند
. ورود کانون انجمنهای صنفی به موضوع قراردادها نیز تلاشی برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران در همین ساختار پیمانکاری ارزیابی میشود.