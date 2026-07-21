تبعیض شغلی در «آبیاری کارون بزرگ» ادامه دارد/ نارضایتی ۱۳۰ کارگر شرکتی
درحالیکه طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به عنوان گامی برای برقراری عدالت شغلی مطرح شده است، ۱۳۰ کارگر شرکت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی کارون بزرگ میگویند بعد از سالها پیگیری و دارا بودن سوابق کاری طولانی، همچنان در برزخ بلاتکلیفی شغلی گرفتار ماندهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تداوم وضعیت پیمانکاری برای ۱۳۰ نیروی باسابقه در شرکت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی کارون بزرگ، نارضایتی شدیدی را در میان این کارگران ایجاد کرده است.
به گفته این نیروها، سازمان آب و برق خوزستان به عنوان کارفرمای اصلی، در حالی وعدههای مکرر برای حل مشکل این کارگران میدهد که خروجی این وعدهها تا به امروز تنها سکون و بیعملی بوده است.
یکی از نمایندگان کارگران با اشاره به سابقه بالای شغلی نیروهای شرکتی گفت: «بیشتر نیروهای معترض، حداقل ۱۵ سال سابقه فعالیت در شرایط سخت دارند. بسیاری از ما مراحل اداری و فرآیندهای گزینش را با موفقیت پشت سر گذاشتهایم، اما همچنان به بهانههای واهی از تبدیل وضعیت محروم هستیم. این در حالی است که پیش از این، تعداد زیادی از همکاران ما با شرایط مشابه تبدیل وضعیت شدهاند و استمرار این رویه، شائبه تبعیض و بیعدالتی را در میان کارگران تقویت کرده است.»
کارگران این مجموعه با انتقاد از پاسخهای ضدونقیض مسئولان سازمان آب و برق خوزستان تصریح کردند: «برخی مدیران کمبود بودجه را عامل توقف تبدیل وضعیت عنوان میکنند؛ ادعایی که با توجه به انجام این فرآیند برای دیگر همکارانمان، بههیچوجه برای ما پذیرفتنی نیست. چگونه است که برای گروهی بودجه تأمین میشود اما برای ما که سالها در خط مقدم بهرهبرداری از شبکههای آبیاری حضور داشتهایم، بودجه وجود ندارد؟»
نکته قابل تأمل در این گزارش، گلایه کارگران از عملکرد مدیریتی است. آنها میگویند با تغییر مدیرعامل شرکت بهرهبرداری از کارون بزرگ در یک سال گذشته، امید داشتند که پرونده تبدیل وضعیت پیمانکاریها با جدیت و سرعت بیشتری پیگیری شود، اما در عمل، این تغییرات مدیریتی تغییری در وضعیت معیشتی و امنیتی شغلی آنان ایجاد نکرده است.
کارگران شرکتی این مجموعه تأکید دارند که با حقوق و مزایایی بهمراتب کمتر از نیروهای رسمی و قراردادی، بار اصلیِ نگهداری و بهرهبرداری از شبکههای آبیاری را بر دوش میکشند اما در مقابل، از حداقلهای امنیت شغلی محروماند.
آنها در پایان از مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان و مدیریت شرکت بهرهبرداری خواستند تا با کنار گذاشتن وعدههای کلیشهای، برای اجرای عدالت شغلی و پایان دادن به سه سال بلاتکلیفی ۱۳۰ کارگر، اقدام فوری و عملی انجام دهند.