به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارمندان دانشگاه‌های سراسر کشور، امروز دوشنبه، ۲۹ تیرماه، مقابل ساختمان وزارت علوم در اعتراض به وضعیت شغلی و معیشتی خود تجمع کردند.

آنها در جریان این تجمع بیانیه‌ای صادر کردند. بخشی از این بیانیه به شرح زیر است:

"جمع حاضر ضمن ادای احترام به تمامی مسئولین زحمتکش و دلسوز کشور و همچنین رزمندگان این خاک مقدس، قویا اعلام می دارد که با تمام وجود پاسدار خون شهیدان و ذره ذره خاک ایران عزیز است و تنها به ساختار نادرست اداری و روال غلط مدیریت تک محوری وزارت علوم و دانشگاه ها، تعارض منافع موجود و نادیده گرفته شدن کارمندان مظلوم از دهه های پیش تا کنون منتقد و خواستار پاسخگویی مسئولین ذیربط می باشد.

ماه گذشته وزیر محترم علوم در مراسم بزرگداشت اساتید نمونه کشور اعلام کرد که : «دانشجو باید انتقاد کردن و تفکر انتقادی را در دانشگاه بیاموزد» که نکته ای بس ظریف و ارزشمند است.

جناب آقای دکتر سیمایی صراف، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

شورای صنفی کارمندان دانشگاه ها و مراکز وابسته به وزارت محترم، نزدیک به یکسال است که درخواست جلسه ای با حضرتعالی و معاونین محترم دارد و با وجود مکاتبات و مراجعات مکرر ، متاسفانه تا امروز بی پاسخ مانده است.

در حاشیه اعتراضات اخیر کارمندان دانشگاه ها در برخی از دانشگاه های کشور رفتارهای ناشایست و به دور از شان یک محیط آکادمیک با همکاران ما صورت گرفته است، گاها اندک همکاران ما که دارای مسئولیتی بوده اند، کنار گذاشته شده و بجای آنان از اعضای هیئت علمی جایگزین شده است، در برخی از دانشگاه ها از ورود نمایندگان مجلس به جلسات صنفی کارمندان ممانعت شده و در برخی دیگر از تشکیل شورای صنفی کارمندان و یا اجازه انتخابات مجدد سر باز می زنند. در موارد قابل توجهی کارمند دانشگاه جهت یک اعتراض و انتقاد ساده تهدید و توبیخ شده است!

پیرو پیگیری‌های مستمر و بیانیه‌های پیشین در خصوص احقاق حق کارکنان، ضمن امیدواری به تحقق وعده‌های مسئولین محترم سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه جهت تصویب آیین‌نامه ۱۴۰۴ و برقراری فوق‌العاده ویژه، بدین‌وسیله تسریع در افزایش «عدد مبنا » و «ضریب مدرک تحصیلی» کارکنان، هم‌تراز با افزایش اعمال‌شده برای اعضای محترم هیئت علمی و از محل همان ردیف بودجه که متعلق به همه پرسنل دانشگاه ها می‌باشد، با قید فوریت مورد مطالبه است که این درخواست پیش‌تر به تأیید عالی‌ترین مقام وزارت در نشست دانشگاه گیلان رسیده و نیازمند درج در آیین نامه و اجراست."

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