مرگ یک سیمبان در چالوس بر اثر سقوط از ارتفاع تیرک برق

یک منبع کارگری با اعلام خبر فوت یک کارگر سیمبان به خبرنگار ایلنا گفت: یکی از کارگران سیمبان شاغل در شرکت توزیع برق شهرستان چالوس استان مازندران حین انجام کار دچار حادثه سقوط از تیرک برق شده و جان باخت.

این فعال کارگری اداره برق چالوس در تشریح جزئیات این حادثه گفت: متاسفانه این سیمبان به نام «رضا نعیمی»، در ارتفاع تیرک در حال رفع مشکل و ترمیم شبکه برق منطقه «شمال آباد» بود که به دلیل کمبود امکانات از ارتفاع به سطح زمین سقوط کرد.

به گفته وی؛ نبود تجهیزات ایمنی کافی و استانداردهای لازم برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی، از عوامل اصلی بروز خطرات شغلی برای کارگران به شمار می‌رود.

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