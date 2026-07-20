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به دلیل کمبود امکانات اتفاق افتاد؛

مرگ یک سیمبان در چالوس بر اثر سقوط از ارتفاع تیرک برق

مرگ یک سیمبان در چالوس بر اثر سقوط از ارتفاع تیرک برق
کد خبر : 1815897
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یک کارگر سیمبان در حین فعالیت شغلی خود دچار حادثه سقوط شد و جان باخت.

یک منبع کارگری با اعلام خبر فوت یک کارگر سیمبان به خبرنگار ایلنا گفت: یکی از کارگران سیمبان شاغل در شرکت توزیع برق شهرستان چالوس استان مازندران حین انجام کار دچار حادثه سقوط از تیرک برق شده و جان باخت. 

این فعال کارگری اداره برق چالوس در تشریح جزئیات این حادثه گفت: متاسفانه این سیمبان به نام «رضا نعیمی»،  در ارتفاع تیرک در حال رفع مشکل و ترمیم شبکه برق منطقه «شمال آباد» بود که به دلیل کمبود امکانات از ارتفاع به سطح زمین سقوط کرد.

به گفته وی؛ نبود تجهیزات ایمنی کافی و استانداردهای لازم برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی، از عوامل اصلی بروز خطرات شغلی برای کارگران به شمار می‌رود.

 

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