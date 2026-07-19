مرگ ۸ کارگر هندی در اثر انفجار
انفجار مرگبار در کارخانه غیرقانونی مواد محترقه در هند؛ ۸ کشته و ۱۵ زخمی برجا گذاشت.
به گزارش ایلنا، صبح امروز در یک کارخانه غیرمجاز تولید مواد محترقه در شهر احمدآباد (ایالت گجرات در غرب هند)، انفجاری رخ داد.
بنا بر این گزارش؛ این انفجار آنقدر شدید بوده که صدای آن تا فاصله ۵ کیلومتری شنیده شده است. تخریبهای گستردهای در محل حادثه رخ داده و نیروهای امدادی مجبور به خارج کردن کارگران از زیر آوار شدهاند.
در این حادثه، ۸ کارگر جان خود را از دست دادند و ۱۵ کارگر دیگر زخمی شدند.