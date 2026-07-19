خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در تماس با ایلنا مطرح شد؛

پرداخت حقوق خرداد کارگران «گروه ملی فولاد ایران»/ توقف تولید کارگران را نگران کرده است

پرداخت حقوق خرداد کارگران «گروه ملی فولاد ایران»/ توقف تولید کارگران را نگران کرده است
کد خبر : 1815370
لینک کوتاه کپی شد.

روز گذشته، حقوق معوقه خردادماه کارگران گروه ملی فولاد روز گذشته به حساب آن‌ها واریز شد؛ با این حال کارگران همچنان از توقف روند تولید ابراز نگرانی می‌کنند.

منابع کارگری در مجتمع گروه ملی صنعتی فولاد ایران (اهواز) در تماس با خبرنگار ایلنا، از پرداخت معوقات مزدی حدود ۲۸۰۰ نفر از کارکنان و کارگران این مجموعه خبر دادند.

کارگران این مجتمع که به دلیل عدم دریافت حقوق خردادماه خود در روزهای گذشته دست به انتقاد و اعتراض زده بودند، سرانجام روز گذشته مطالبات مزدی خود را دریافت کردند.

​با وجود پرداخت این معوقات، کارگران این مجموعه صنعتی همچنان نسبت به وضعیت نامشخص و بحرانی کارخانه ابراز نگرانی می‌کنند. به گفته‌ی کارگران، شرایط تولید در این مجتمع بزرگ فولادی مساعد نیست و چشم‌انداز روشنی برای آغاز به کار مجدد خطوط وجود ندارد.

​فعالان کارگری گروه ملی فولاد اهواز در این رابطه می‌گویند: «عملاً روند تولید در کارخانه به صفر رسیده است و در حال حاضر هیچ‌گونه خروجی و تولیدی نداریم.»

​توقف تولید در این کارخانه، موجی از نگرانی را در میان کارگران به وجود آورده است و آن‌ها خواستار رسیدگی فوری مسئولان به وضعیت این واحد بزرگ صنعتی و تامین مواد اولیه برای از سرگیری فعالیت خطوط تولید هستند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل