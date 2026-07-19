در تماس با ایلنا مطرح شد؛
پرداخت حقوق خرداد کارگران «گروه ملی فولاد ایران»/ توقف تولید کارگران را نگران کرده است
روز گذشته، حقوق معوقه خردادماه کارگران گروه ملی فولاد روز گذشته به حساب آنها واریز شد؛ با این حال کارگران همچنان از توقف روند تولید ابراز نگرانی میکنند.
منابع کارگری در مجتمع گروه ملی صنعتی فولاد ایران (اهواز) در تماس با خبرنگار ایلنا، از پرداخت معوقات مزدی حدود ۲۸۰۰ نفر از کارکنان و کارگران این مجموعه خبر دادند.
کارگران این مجتمع که به دلیل عدم دریافت حقوق خردادماه خود در روزهای گذشته دست به انتقاد و اعتراض زده بودند، سرانجام روز گذشته مطالبات مزدی خود را دریافت کردند.
با وجود پرداخت این معوقات، کارگران این مجموعه صنعتی همچنان نسبت به وضعیت نامشخص و بحرانی کارخانه ابراز نگرانی میکنند. به گفتهی کارگران، شرایط تولید در این مجتمع بزرگ فولادی مساعد نیست و چشمانداز روشنی برای آغاز به کار مجدد خطوط وجود ندارد.
فعالان کارگری گروه ملی فولاد اهواز در این رابطه میگویند: «عملاً روند تولید در کارخانه به صفر رسیده است و در حال حاضر هیچگونه خروجی و تولیدی نداریم.»
توقف تولید در این کارخانه، موجی از نگرانی را در میان کارگران به وجود آورده است و آنها خواستار رسیدگی فوری مسئولان به وضعیت این واحد بزرگ صنعتی و تامین مواد اولیه برای از سرگیری فعالیت خطوط تولید هستند.