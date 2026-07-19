مهاجران زنده زنده سوختند؛
قتل فجیع چهار کارگر در ایتالیا به جرم اعتراض!
چهار کارگر مهاجر در ایتالیا به جرم اعتراض زنده زنده در آتش سوزانده شدند.
به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری دویچه وله آلمان، پلیس ایتالیا کشف کرده است که چهار کارگر مهاجر مزرعه هفته گذشته به دلیل اعتراض به شرایط نامناسب کار و اختلاف با پیمانکاران، در جنوب ایتالیا در یک ماشین زنده زنده سوزانده شدند.
پلیس میگوید به احتمال زیاد مافیای جنوب ایتالیا پشت این جنایت است، زیرا آنها بیرحمانه از کارگران مهاجر سوءاستفاده میکنند.
جامعهشناسان میگویند که قتل چهار کارگر مهاجر مزرعه در آمندولارا، جنوب ایتالیا، بخشی از واقعیتهای تلخ استثمار نیروی کار مهاجر در بخش کشاورزی اروپا را آشکار کرده است. این مردان در ماه ژوئن، ظاهراً پس از اعتراض به شرایط کار، زنده زنده سوزانده شدند.
فعالان، اتحادیهها و دادستان میگویند که استخدامهای غیرقانونی زمینه بروز جرم و جنایت و نقض حقوق اساسی و معیشت کارگران مهاجر را به ویژه در بخش کشاورزی فراهم میکند.
فعالان مدنی ایتالیایی نیز میگویند بسیاری از مهاجران با وعدههای دروغین به ایتالیا کشانده میشوند، اما در نهایت در شرایط بد معیشتی و کار بردهوار قرار گیرند.