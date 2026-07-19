یکی از کارگران شرکت تأسیسات دریایی عسلویه در این رابطه به ایلنا گفت: چندین روز از موعد پرداخت حقوق گذشته، اما هنوز دریافتی نداشته‌ایم. این موضوع تقریباً به یک مشکل تکراری تبدیل شده و هر ماه با نگرانی منتظر واریز حقوق هستیم.

او با اشاره به افزایش روزافزون هزینه‌های زندگی افزود: بسیاری از همکاران برای تأمین مخارج روزانه، پرداخت اجاره منزل، اقساط بانکی و هزینه‌های درمان، ناچار به قرض گرفتن از اطرافیان شده‌اند و ادامه این وضعیت، فشار روحی و اقتصادی سنگینی بر خانواده‌ها وارد کرده است.

او اظهار کرد: مردم تصور می‌کنند هر کسی در صنعت نفت و گاز یا شرکت‌های وابسته فعالیت می‌کند، از وضعیت مالی مناسبی برخوردار است، در حالی که واقعیت زندگی بسیاری از نیروهای پیمانکاری و شرکتی کاملاً متفاوت است.

وی ادامه داد: وقتی حقوق با تأخیر پرداخت می‌شود، شرمندگی در برابر خانواده، مهم‌ترین دغدغه یک پدر یا مادر است. هیچ کارگری دوست ندارد فرزندش به دلیل مشکلات مالی، از ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی محروم بماند.

این کارگر با اشاره به شرایط دشوار کار در عسلویه گفت: فعالیت در گرمای طاقت‌فرسای عسلویه آسان نیست. همه نیروها با وجود شرایط سخت محیط کار، وظایف خود را انجام می‌دهند و انتظار دارند حداقل حقوق قانونی آنان در زمان مقرر پرداخت شود تا بتوانند با آرامش بیشتری به کار خود ادامه دهند.

یکی دیگر از کارگران این شرکت، با اشاره به تکرار این وضعیت گفت: تأخیرهای پی‌درپی در پرداخت حقوق، برنامه‌ریزی مالی خانواده‌ها را مختل کرده است. بسیاری از همکاران دارای چک، اقساط بانکی و تعهدات مالی هستند و هر روز تأخیر، مشکلات زیادی برای آنان ایجاد می‌کند.

او با بیان اینکه خواسته کارگران صرفاً پرداخت به‌موقع حقوق است، افزود: ما انتظار ویژه یا مطالبه‌ای خارج از قانون نداریم. تنها درخواست ما این است که حقوقی که در قبال کار و تلاشمان است، در زمان مقرر پرداخت شود تا زندگی خانواده‌هایمان دچار آسیب نشود.

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