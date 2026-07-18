صبح امروز رخ داد؛
کشته و زخمی شدن سه کارگر ساختمانی در نیشابور
صبح امروز ریزش آوار یک ساختمان به مرگ یک کارگر ساختمانی و مجروح شدن دو کارگر دیگر انجامید.
به گزارش ایلنا، این حادثه صبح امروز شنبه در نیشابور رخ داده است؛ سه کارگر ساختمانی که مشغول نوسازی یک واحد قدیمی واقع در خیابان خاتم النبیین بودند، با ریزش ناگهانی بخشی از سقف و دیواره ساختمان دچار حادثه میشوند.
بنابر این گزارش، پس از حضور نیروهای امداد و نجات در محل حادثه، سه کارگر با تلاش امداد گران از زیر آوار خارج شدند اما متاسفانه یکی از آنها با ۵۵ سال سن جان خودرا از دست داده بود.