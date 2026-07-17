اعتراض صدها کارگر ارمنی به بلاتکلیفی/ مالک میلیاردر دستگیر شد

به گزارش ایلنا و به نقل از رادیو «صدای ارمنستان»، صدها نفر از کارگران یک کارخانه تولیدات قطعات صنعتی در ایروان ارمنستان به‌نام «گروه صنعتی تساروکیان» در اعتراض به وضعیت حقوقی و امنیت شغلی خود دست به اعتراض زدند.

طبق این گزارش، روز سه‌شنبه کارمندان سه شرکت کارخانجات تساروکیان، با برگزاری اعتراضاتی خواستار از سرگیری کار خود پس از بازداشت رئیس ثروتمند این مجموعه‌ها شدند. معترضان اظهار می‌کنند که بازرسی‌ها می‌توانند بدون توقف کارخانه‌ها انجام شوند و توقف طولانی مدت تولید، تهدیدی برای ایمنی کار و همچنین درآمد این شرکت است.

گروه صنعتی تساروکیان، یک هفته پس از دستگیری مالک اصلی، هنوز فعالیت خود را از سر نگرفته‌ است. کارکنان این گروه صنعتی در هر سه کارخانه آن با برگزاری اعتراضاتی اعلام کردند که در معرض خطر از دست دادن شغل و معیشت خود هستند. کارگران کارخانه «آرارات سِمِنت» در هفته گذشته موفق به بازگشایی کارخانه شدند اما تولید از مجدداً آغاز نشده است. در این میان نیکول پانیشیان، نخست وزیر ارمنستان، کارگران معترض را به دلیل شرکت در اعتراضات به بازداشت تهدید کرده که این مسئله باعث اعتراض احزاب مخالف نیز شده است.

هفته گذشته دادگاه، گاگیک تساروکیان، میلیاردر، رهبر حزب مخالف «رفاه ارمنستان»، را به مدت دو ماه به اتهام کلاهبرداری و فرار مالیاتی و سوء استفاده تحت عنوان شرکت‌های خود دستگیر کرد.

پیش از این، ده روز قبل، نیروهای امنیتی خانه و تمام دفاتر شرکت‌های گاگیک تساروکیان را تفتیش کردند. چندین نیروی مخالف در ارمنستان، بازداشت تساروکیان دارای منشاء سیاسی خوانده و اقدامات دولت را موجب بیکاری هزاران کارگر در اقتصاد بحران‌زده و کوچک ارمنستان ارزیابی کرده‌اند. خود پاشینیان، نخست وزیر این کشور در جریان مبارزات انتخاباتی در اردیبهشت‌ماه اظهار کرده بود که کارخانه‌های «آرارات‌سمنت» که متعلق به خانواده تساروکیان است، ملی شده و به دولت باز خواهد گشت!

پس از این ادعای نخست وزیر، دفتر دادستانی در ایروان پایتخت ارمنستان، پرونده‌ای را در مورد تخلفات تساروکیان در جریان خصوصی‌سازی و خرید کارخانجات از دولت شرکت اعلام کرد. قبل از این انتخابات، دفتر دادستانی دادخواستی را مبنی بر لغو خصوصی‌سازی یکی از مجموعه‌ها (یعنی شرکت «آرارات‌سمنت») اعلام کرد.

چهارشنبه همین هفته، اعتراضاتی در ایروان و آبوویان - شهری واقع در ده کیلومتری پایتخت - برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این اعتراضات شامل کارمندان و کارگران شرکت‌های «مولتی توباکو»، «آرارات سمنت» و «مولتی استون» بودند: به گفته آن‌ها، اقدامات مقامات هزاران کارگر مرتبط با این سیاستمدار را در بلاتکلیفی قرار داده است، در حالی که این شرکت‌ها می‌توانند در کنار بازرسی‌ها فعالیت کنند.

کارمندان شرکت دخانیات تساروکیان خواستار اجازه از سرگیری کار یا برنامه مشخصی برای تعطیلی کارخانه هستند. آن‌ها خواستار اطلاع از مدت زمان تعطیلی کارخانه شدند.

یکی از کارمندان گفت: «ما باید بدانیم که چگونه باید مشکلات خود را حل کنیم.» شرکت‌کنندگان در اعتراض خواستار رسیدگی عادلانه به پرونده به شکلی شدند که موجب توقف تولید و بیکاری آن‌ها نشود. آن‌ها در شعارهای خود اعلام کردند: «مقامات با محکوم کردن تساروکیان، حدود ۱۵۰۰۰ کارگر شرکت‌های او را محکوم نکنند!»

به گفته شرکت‌کنندگان در اعتراض، تاکنون در هفته اول تعطیلی شرکت، حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ نفر تعدیل نیرو و اخراج شده‌اند. علاوه بر این، تعطیلی کارخانه حدود ۱۵۰۰ نفر از اعضای خانواده‌های آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. این درحالی است که کارگران به انفجار ناشی از نشت باقی مانده مواد اولیه شعله‌زا در لوله‌های خطوط کارخانه و عدم ایمنی ناشی از متوقف ماندن کار نیز اعتراض دارند.

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