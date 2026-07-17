جزئیات مشکلات سامانه روابط کار/ رسیدگی به شکایات کارگران تسهیل شد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، از اواخر دی‌ماه سال گذشته، اختلال در سامانه جامع روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دسترسی کارگران و کارفرمایان به بخشی از خدمات الکترونیکی، از جمله ثبت دادخواست، پیگیری پرونده‌ها و درخواست بیمه بیکاری را با مشکل مواجه کرد. هرچند وزارت کار با راه‌اندازی سامانه جایگزین، روند ارائه خدمات را از سر گرفت، اما همچنان برخی کاربران از تداوم مشکلات در بخش‌هایی از سامانه گلایه دارند.

«رحیم میرعبدالله» فعال کارگری، در رابطه با آخرین وضعیت این سامانه به «ایلنا» گفت: سامانه جدید در ابتدای راه‌اندازی با برخی اشکالات همراه بود که تا حد زیادی طبیعی به نظر می‌رسید، اما اکنون وضعیت آن نسبت به روزهای نخست بسیار بهتر شده است. حتی می‌توان گفت در برخی بخش‌ها از سامانه قبلی هوشمندتر عمل می‌کند.

وی افزود: ارتباط این سامانه با سامانه ثنا در بحث ابلاغ برقرار شده است. این موضوع موجب شده بهانه‌هایی مانند عدم اطلاع از ابلاغ، که پیش‌تر گاهی باعث تجدید جلسات و طولانی شدن روند رسیدگی به شکایات کارگران می‌شد، تا حد زیادی برطرف شود.

این کارشناس با اشاره به برخی مشکلات باقی‌مانده اظهار کرد: سامانه هنوز در شناسایی برخی اشخاص حقوقی و شرکت‌ها با مشکل مواجه است و اطلاعات تعدادی از شرکت‌ها را شناسایی نمی‌کند. این موضوع در برخی موارد احتمالاً به اطلاعات ثبت شرکت‌ها مربوط است و لازم است شرکت‌ها نسبت به اصلاح و تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: در بخش مربوط به کارفرمایان نیز همچنان اشکالاتی وجود دارد که امیدواریم هرچه زودتر برطرف شود تا موجب اطاله دادرسی نشود. در مقابل، بخش مربوط به خدمات کارگری وضعیت مطلوبی دارد و در حال حاضر مشکل خاصی در این حوزه مشاهده نمی‌شود.

میرعبدالله درباره ثبت دادخواست گفت: یکی از مشکلات اولیه سامانه، محدودیت در ثبت دادخواست‌های طولانی بود که اکنون برطرف شده و این بخش عملکرد بسیار بهتری پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه مشکلات کارفرمایان همچنان پابرجاست، افزود: کارفرمایان هنوز در ثبت لایحه یا اعتراض با مشکلاتی مواجه هستند و همین مسئله باعث طولانی شدن برخی فرآیندهای رسیدگی و اجرایی می‌شود.

این کارشناس همچنین به روند اجرای آرای هیأت‌های حل اختلاف اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، با وجود اینکه آرای صادره از طریق سامانه ثنا به طرفین ابلاغ می‌شود، همچنان برای برخی مراحل اجرایی به ابلاغ سنتی از طریق پست استناد می‌شود. به این ترتیب باید منتظر بازگشت ابلاغیه پستی و بارگذاری آن در سامانه ماند که این فرآیند هم به نوبه‌ی خود زمان‌بر است.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به اینکه ابلاغ الکترونیکی از طریق سامانه ثنا انجام می‌شود، ضرورتی ندارد در همه موارد بر فرآیند سنتی ابلاغ پستی اصرار شود. حذف این مرحله می‌تواند روند رسیدگی و اجرای آرای اداره کار را تسریع کرده و از طولانی شدن پرونده‌ها جلوگیری کند.

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