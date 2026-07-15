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صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد؛

امکان استعلام وام ضروری ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان فراهم شد +جزئیات

امکان استعلام وام ضروری ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان فراهم شد +جزئیات
کد خبر : 1813646
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صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد بازنشستگان متقاضی وام ضروری ۷۵ میلیون تومانی می‌توانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک این صندوق و وارد کردن اطلاعات هویتی از نتیجه درخواست خود مطلع شوند.

به گزارش ایلنا و به نقل از صندوق بازنشستگی کشوری، بازنشستگان کشوری، برای اطلاع از نتیجۀ درخواست وام ضروری باید به پایگاه اطلاع‌رسانی صندوق بازنشستگی کشوری مراجعه کنند.

بر اساس اعلام این صندوق، متقاضیان پس از ورود به پایگاه اطلاع‌رسانی، باید بخش «درگاه خدمات الکترونیک» را انتخاب کرده و سپس از قسمت «تسهیلات مالی» وارد «درگاه وام بازنشستگان کشوری» شوند.

در ادامه، با انتخاب گزینه «برای دیدن نتایج» و وارد کردن شمارۀ دفترکل، شماره ملی و شماره حساب بانکی، امکان مشاهدۀ نتیجۀ درخواست وام برای متقاضیان فراهم خواهد شد.

صندوق بازنشستگی کشوری پیش‌تر اعلام کرده بود که تا ۱۸ خردادماه سال جاری، بیش از ۶۶۰ هزار نفر برای دریافت وام ضروری ۷۵ میلیون تومانی ثبت‌نام کرده‌اند، در حالی که ظرفیت پرداخت این تسهیلات برای ۳۲۰ هزار نفر پیش‌بینی شده است.

بر اساس اعلام این صندوق، انتخاب مشمولان دریافت وام به‌صورت سیستمی و بر پایۀ شاخص‌هایی از جمله میزان حقوق دریافتی، تعداد دفعات استفاده از وام ضروری و مانده تسهیلات قبلی انجام می‌شود.

صندوق بازنشستگی کشوری تأکید کرده است که سهمیۀ پرداخت وام در هر استان متناسب با تعداد بازنشستگان تحت پوشش و میزان تقاضای ثبت‌شده تعیین می‌شود و محل سکونت افراد، از جمله سکونت در تهران، هیچ مزیت مستقیمی در فرآیند تخصیص تسهیلات ایجاد نمی‌کند.

بر اساس این گزارش، اطلاع‌رسانی دربارۀ خدمات و تسهیلات صندوق بازنشستگی کشوری از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی، درگاه خدمات الکترونیک، شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های رسمی این صندوق انجام می‌شود و بازنشستگان برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه‌ها باید تنها به مراجع رسمی مراجعه کنند.

 

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