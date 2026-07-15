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خرید با کالابرگ کدهای ملی ۷، ۸ و ۹ از فردا آغاز می‌شود

خرید با کالابرگ کدهای ملی ۷، ۸ و ۹ از فردا آغاز می‌شود
کد خبر : 1813636
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اعتبار مرحله تیرماه کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوار مشمول که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۷، ۸ و ۹ است، از فردا قابل استفاده خواهد بود

به گزارش خبرگزاری ایلنا، اعتبار مرحله تیرماه کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوار مشمول که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۷، ۸ و ۹ است، از فردا قابل استفاده خواهد بود.

بر این اساس، سرپرستان خانوار مشمول می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد، از اعتبار اختصاص‌یافته در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی برای خرید کالاهای مشمول استفاده کنند.

 

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