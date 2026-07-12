به گزارش خبرنگار ایلنا، در این تجمعات صنفی که امروز برگزار شد، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کارگری خواسته‌های اصلی خود را در بخش‌های معیشتی، بیمه‌ای و ساختاری مطرح کردند.

حاضران در تجمع با تاکید بر لزوم حفظ قدرت خرید خود، خواستار اجرای کامل و دقیق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی بر مبنای هزینه‌های واقعی زندگی شدند. همچنین «اصلاح احکام متناسب‌سازی حقوق»، «پرداخت فوری معوقات مزدی» و «حذف ماده ناعادلانه ۸۹ قانون تامین اجتماعی» از دیگر خواسته‌های کلیدی بازنشستگان در حوزه معیشتی بود.

در بخش درمان، بازنشستگان بر اجرای دقیق ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی (برقراری درمان رایگان و کامل) تاکید کرده و خواستار حذف بیمه تکمیلی شدند. آن‌ها معتقدند سازمان تأمین اجتماعی موظف است تمامی خدمات درمانی مورد نیاز بازنشستگان را به صورت رایگان و بدون نیاز به بیمه‌های مکمل ارائه دهد.

تجمع‌کنندگان همچنین خواستار حفظ و تقویت استقلال ساختاری سازمان تأمین اجتماعی شده و از دولت خواستند تا بدهی‌های انباشته خود را به این سازمان پرداخت کند تا منابع مالی لازم برای ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف تأمین شود.

مطالبات ویژه شهرهای شوش و کرخه

بازنشستگان شهرستان شوش نیز مطالبات منطقه‌ای خود را مطرح کردند که مهم‌ترین آن‌ها شامل موارد زیر است:

.ارتقای سطح خدمات درمانی منطقه از طریق ساخت بیمارستان ملکی و ارتقای درمانگاه فعلی به پلی‌کلینیک تخصصی

.رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ قانون تامین اجتماعی

.حذف موانع و محدودیت‌های ناشی از اجرای ماده ۸۹

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