خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجمع صنفی بازنشستگان کارگری در چند شهر/ درمان رایگان می‌خواهیم

تجمع صنفی بازنشستگان کارگری در چند شهر/ درمان رایگان می‌خواهیم
کد خبر : 1812092
لینک کوتاه کپی شد.

جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای اهواز، شوش و رشت، با حضور در مقابل ساختمان‌های اداره کل و شعب تأمین اجتماعی، خواستار رسیدگی به مطالبات معوقه، اصلاح احکام حقوقی و بهبود خدمات درمانی خود شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این تجمعات صنفی که امروز برگزار شد، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کارگری خواسته‌های اصلی خود را در بخش‌های معیشتی، بیمه‌ای و ساختاری مطرح کردند. 

حاضران در تجمع با تاکید بر لزوم حفظ قدرت خرید خود، خواستار اجرای کامل و دقیق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی بر مبنای هزینه‌های واقعی زندگی شدند. همچنین «اصلاح احکام متناسب‌سازی حقوق»، «پرداخت فوری معوقات مزدی» و «حذف ماده ناعادلانه ۸۹ قانون تامین اجتماعی» از دیگر خواسته‌های کلیدی بازنشستگان در حوزه معیشتی بود. 

در بخش درمان، بازنشستگان بر اجرای دقیق ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی (برقراری درمان رایگان و کامل) تاکید کرده و خواستار حذف بیمه تکمیلی شدند. آن‌ها معتقدند سازمان تأمین اجتماعی موظف است تمامی خدمات درمانی مورد نیاز بازنشستگان را به صورت رایگان و بدون نیاز به بیمه‌های مکمل ارائه دهد. 

تجمع‌کنندگان همچنین خواستار حفظ و تقویت استقلال ساختاری سازمان تأمین اجتماعی شده و از دولت خواستند تا بدهی‌های انباشته خود را به این سازمان پرداخت کند تا منابع مالی لازم برای ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف تأمین شود. 

مطالبات ویژه شهرهای شوش و کرخه

بازنشستگان شهرستان شوش نیز مطالبات منطقه‌ای خود را مطرح کردند که مهم‌ترین آن‌ها شامل موارد زیر است: 

.ارتقای سطح خدمات درمانی منطقه از طریق ساخت بیمارستان ملکی و ارتقای درمانگاه فعلی به پلی‌کلینیک تخصصی 

.رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ قانون تامین اجتماعی 

.حذف موانع و محدودیت‌های ناشی از اجرای ماده ۸۹ 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل