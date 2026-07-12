تجمع کارگران معدن طزره/ حقوق خرداد پرداخت نشد، از کفش و لباس کار باکیفیت خبری نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران پیمانکاری معدن زغال‌سنگ طزره در روزهای شنبه و یکشنبه (۲۰ و ۲۱ تیرماه) با حضور در محوطه این معدن، پیگیر مطالبات صنفی، معوقات مزدی و بیمه‌ای خود شدند.

این کارگران که تعداد آن‌ها حدود ۷۰۰ نفر برآورد می‌شود، با ابراز نگرانی از تاخیر در پرداخت دستمزد خردادماه، خواستار ثبات در فرآیندهای مالی این واحد معدنی جهت پیشگیری از انباشت معوقات در ماه‌های آینده هستند.

بر اساس آخرین پیگیری‌های صنفی، خوشبختانه با واریز بخشی از بدهی‌های بیمه‌ای از سوی کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی در روز گذشته، مشکل خدمات درمانی دفترچه‌های بیمه کارگران به صورت موقت مرتفع شده است. با این حال، کارگران خواستار حل ریشه‌ای مشکلات بیمه تکمیلی خود هستند؛ چرا که به دلیل‌ عدم تسویه کامل با شرکت بیمه‌گر از ابتدای سال جاری، امکان وصول هزینه‌های درمانی برای خانواده کارگران فراهم نیست و لازم است مدیریت در این زمینه اقدام عاجل انجام دهد.

بخش دیگری از دغدغه‌های کارگران معدن طزره، مربوط به طلب سنوات پرداخت‌نشده‌ی پیمانکار سابق (بین سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴) است.

کارگران معترض با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته تحت مسئولیت شرکت‌های پیمانکاری متعددی فعالیت داشته‌اند، اعلام کردند که بخشی از مطالبات معوقه آن‌ها در زمان خروج این پیمانکاران بلاتکلیف مانده است. آن‌ها از شرکت ذغال سنگ البرز شرقی به عنوان کارفرمای مادر درخواست دارند مسئولیت نظارت و احقاق حقوق کارگران را در قبال پیمانکاران قبلی بر عهده بگیرد.

در بخش دیگری از مطالبات، کارگران به موضوع کیفیت و زمان‌بندی توزیع لباس کار و کفش ایمنی اشاره کردند. به گفته نمایندگان کارگری، طبق عرف کارگاه‌ها باید هر ۶ ماه یک‌بار لباس کار و سالی یک‌بار کفش ایمنی استاندارد به کارگران تحویل داده شود؛ اما مشکلات مالی پیمانکاران مانع از اجرای منظم این تعهدات شده یا تجهیزات ارائه‌شده از کیفیت لازم برای کار در اعماق معدن برخوردار نیست.

کارگران خواستار ورود مستقیم مسئولان شرکت ذغال سنگ البرز شرقی جهت نظارت بر تأمین تجهیزات ایمنی باکیفیت و حفظ سلامت جان معدنکاران هستند.

مسئولان معدن البرز شرقی پیش از این وعده داده بودند که با تأمین منابع مالی، حقوق خردادماه کارگران را در سریع‌ترین زمان ممکن واریز کنند؛ کارگران طزره امیدوارند با ورود مسئولان استانی و تلاش مدیریت مجموعه، گام‌های عملی برای حل نهایی مشکلات این واحد معدنی و پرداخت مطالبات معوقه برداشته شود.

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