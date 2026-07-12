بازرس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مطرح کرد؛
لزوم بازگشت کمک معیشتی به فیشهای حقوقی/ معوقات بازنشستگان پرداخت شود
بازرس کانون عالی کارگران بازنشسته تامیناجتماعی، به طرح چند مطالبه اصلی بازنشستگان در هفته تامین اجتماعی پرداخت.
به گزارش ایلنا، «مصطفی آراستهمهر» بازرس کانون عالی کارگران بازنشسته تامیناجتماعی، در هفته تامین اجتماعی، در ارتباط با مهمترین مطالبات کارگران بازنشسته گفت: باید از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، پرسید آیا بازنشستگانی که ۳۰ تا ۳۵ سال از عمر خود را وقف این سازمان کردهاند، سزاوار آن هستند که در سالهای پیری، با مشقت زندگی دست و پنجه نرم کنند و از حقوق قانونی وحق مکتسبه خود محروم بمانند؟
این فعال صنفی، چند مطالبه کلیدی بازنشستگان را طرح کرد:
پرداخت مبلغ ۷۱۶ هزار تومان کمکهزینه «حفظ قدرت خرید» به حداقلبگیران.
افزایش کمکهزینههای مسکن، معیشت، عایلهمندی و اولاد.
پرداخت مجدد حق عایلهمندی به بازماندگان.
پرداخت مابهالتفاوت افزایش حقوق ماههای فروردین و اردیبهشت همزمان با حقوق تیرماه.