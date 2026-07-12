بیکاری ۴۰ کارگر روزمزد شهرداری سراوان/ شهرداری: رابطه استخدامی نداریم

به گزارش خبرنگار ایلنا، پرونده‌ی بلاتکلیفی ۴۰ کارگر در شهرداری سراوان به مرحله‌ی جدیدی از اختلاف نظر میان کارگران و مدیریت شهری رسیده است. این نیروها که پیش‌تر با وعده‌ی «تبدیل وضعیت شغلی» به کار مشغول بودند، اکنون مدعی هستند که تنها به دلیل مطالبه‌ی حقِ بیمه و دستمزد، از چرخه کار کنار گذاشته شده‌اند.

منابع کارگری در شهرداری سراوان در گفتگو با ایلنا اعلام کردند: «ما در شرایط تورم افسارگسیخته، تنها خواهان دریافت حقوق کامل، بیمه و افزایش دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی بودیم. اما به جای پاسخگویی، با تهدید به اخراج مواجه شدیم و در نهایت همکاری با ما پایان یافت.»

این کارگران تأکید دارند که علاوه بر اخراج ناگهانی، حقوق ماه‌های گذشته نیز به‌طور کامل پرداخت نشده و خانواده‌های آن‌ها اکنون در وضعیت معیشتی بسیار دشواری قرار دارند.

در مقابل، روابط عمومی شهرداری سراوان در گفتگو با سایر رسانه‌ها، اخبار مربوط به اخراج این نیروها را تکذیب کرد. شهرداری مدعی شده است که این افراد هیچ‌گونه رابطه استخدامی (رسمی یا قراردادی) با این مجموعه نداشته و صرفاً به صورت «کار معین» و در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه (۱۵ تا ۲۰ روز) برای انجام امور موقت فضای سبز و خدمات شهری به کار گرفته شده بودند.

در پی این اختلاف نظر میان کارفرما و کارگر، سید ابراهیم حسینی، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراوان، با ورود به این پرونده تأکید کرد: «صرف‌نظر از نوع همکاری و عناوین قراردادی، هرگونه رابطه کاری مستمر با کارفرما، مشمول حمایت‌های قانون کار است.»

وی افزود: «در صورت احراز رابطه کاری، حقوق، مزایا و حق بیمه این افراد کاملاً قابل مطالبه و رسیدگی است و قانون نباید اجازه دهد حقوقِ قانونیِ کارگران در سایه‌ی ابهامِ قراردادها نادیده گرفته شود.»

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