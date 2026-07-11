بیتوجهی به تذکرات قضایی کار دست پالایشگاه پلدختر داد/ مدیرعامل احضار شد
در پی وقوع آتشسوزی در مینیپالایشگاه خصوصی پلدختر، دستگاه قضایی وارد عمل شد و مدیرعامل این واحد صنعتی را بهدلیل بیتوجهی به پروتکلهای ایمنی و تذکرات پیشگیرانه احضار کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه آتشسوزی در مینیپالایشگاه خصوصی پلدختر که عصر روز گذشته به وقوع پیوست، بار دیگر زنگ خطرِ «ترکفعل» در واحدهای صنعتی را به صدا درآورد. بررسیها نشان میدهد که این حادثه ناشی از سهلانگاری در مدیریت پسماندهای روغنی بوده است؛ موضوعی که دادستانی پلدختر نسبت به آن هشدار جدی داده بود.
سایه سنگینِ بیتوجهی بر سرِ سلامت عمومی
علی امرایی، دادستان عمومی و انقلاب پلدختر با اشاره به تشکیل پرونده قضایی و احضار مدیرعامل این واحد، گفت: «تنها دو هفته پیش در جریان بازدید میدانی، تذکرات لازم و اخطارهای قانونی در خصوص ناایمن بودن محل دپوی پسماند روغن به مدیریت این مجموعه ابلاغ شده بود. اما متأسفانه عدم توجه به این اخطارها و سهلانگاری در اجرای پروتکلهای ایمنی، مصداق بارزِ به خطر انداختن سلامت و امنیت عمومی است.»
برخورد قاطع قضایی با «ترکفعل» مدیران
دادستان پلدختر با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در برخورد با بیتوجهی به مسائل ایمنی که منجر به حوادث ناگوار میشود قاطعانه عمل خواهد کرد، افزود: «دستورات قضایی لازم جهت بررسی ابعاد دقیق حادثه، شناسایی مقصران و تعیین میزان قصور احتمالی صادر شده است. مدیرعامل این مجموعه برای ارائه توضیحات احضار شده و پرونده بهصورت ویژه در حال رسیدگی است.»
امرایی در پایان با بیان اینکه «حفظ جان کارگران» خط قرمز دادستانی است، تصریح کرد: «واحدهای خصوصی مکلف به رعایت دقیق استانداردهای ایمنی هستند. هرگونه سهلانگاری در این زمینه، تبعات قانونی سنگینی برای متولیان امر به همراه خواهد داشت و دستگاه قضا در برخورد با اینگونه موارد، هیچ ملاحظهای نخواهد داشت.»
سلامت کارگران؛ اولویت اصلی
خوشبختانه بررسیهای اولیه نشان میدهد که این حادثه هیچگونه تلفات جانی یا جراحت برای پرسنل شاغل در این واحد پالایشگاهی به همراه نداشته است. با این حال، با توجه به خطرات ذاتی واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی، انتظار میرود نهادهای نظارتی با بررسی دقیق علت وقوع این حادثه، نسبت به ارتقای استانداردهای ایمنی و پیشگیری از حوادث مشابه در آینده اقدام کنند.