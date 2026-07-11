مجروح شدن دامدار در زریاب جیرفت بر اثر حمله خرس

به گزارش ایلنا، یک دامدار در منطقه حفاظت شده زریاب جیرفت، در جنوب کرمان، حین کار بر اثر حمله یک قلاده خرس زخمی و به بیمارستان منتقل شد.

از قرار معلوم؛ این دامدار که با نام فریبرز ارفند شهرت دارد از عشایر منطقه زریاب جیرفت در جنوب کرمان بوده که بر اثر حمله یک قلاده خرس سیاه، از ناحیه سر و دست وپا زخمی شد.

گفته می‌شود؛ این دامدار، از سوی امدادگران اورژانس هوایی برای درمان به بیمارستان شهرستان جیرفت منتقل شده است.

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