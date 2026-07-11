نگاهی به فاجعه در جینجیانگ؛ ۲۸ کارگر در آتش سوختند
وقوع آتشسوزی مرگبار در قطب تولید کفش جهان، بار دیگر ضرورت صیانت از حقوق کارگران و تشدید الزامات ایمنی را در صدر توجهات قرار داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آتشسوزی گسترده در کارخانه کفش «هویتنگ» در شهر جینجیانگ، واقع در استان فوجیان چین، ظهر روز پنجشنبه به وقت محلی، جان دستکم ۲۸ کارگر را گرفت؛ حادثۀ تلخی که آمار دقیقی از شمار مصدومان آن در دست نیست اما بار دیگر زنگ خطر را درباره نقض حقوق اولیۀ نیروی کار و ضعف شدید ایمنی در محیطهای صنعتی این کشور به صدا درآورد.
رسانههای دولتی چین گزارش دادهاند که هنگام وقوع آتشسوزی حدود ۲۴۰ کارگر در کارخانه حضور داشتند. اگرچه بیش از ۵۰۰ نیروی امدادی و آتشنشانی با حضور در محل توانستند ۲۱۳ نفر را از ساختمان خارج کنند، اما دو نفر از مصدومان در بیمارستان جان باختند و امدادگران پیکر ۲۶ کارگر دیگر را نیز پس از مهار حریق از میان آوار کارخانه بیرون کشیدند؛ تصاویری که از محل حادثه مخابره شده، ستونهای عظیم دود سیاه و کارگرانی را نشان میدهد که برای نجات جان خود به پشتبام پناه برده بودند.
ورود دستگاه قضایی به بهای نقض حقوق جان کارگران
بررسیهای اولیه نشان میدهد آتشسوزی از طبقه همکف کارخانه و محل نگهداری مواد قابل اشتعال آغاز شده است؛ موضوعی که قصور کارفرما در رعایت استانداردهای ایمنی و بیتوجهی به منزلت کارگران را برملا میکند. در پی این فاجعه، مقامهای قضایی چین با هدف بررسی تخلفات کارفرمایان در رعایت الزامات حفاظتی، تعدادی از افراد مرتبط با مالکان کارخانه را بازداشت و حسابهای بانکی شرکت را مسدود کردند.
«شی جینپینگ»، رئیسجمهور چین، نیز با اشاره به تلفات سنگین این حادثه، برخورد قاطع با مقصران را خواستار شد و تأکید کرد که دستگاه قضایی باید مسئولان این بیانضباطی را «بهطور جدی پاسخگو» کند. وی همچنین از مقامهای محلی خواست با درس گرفتن از حوادث بزرگ صنعتی، اجرای سختگیرانۀ مقررات ایمنی را در اولویت قرار دهند.
قربانی شدن حقوق بنیادین کارگران در مسیر توسعه
شهر جینجیانگ که حدود ۲۰ درصد کفشهای ورزشی جهان را تأمین میکند، یکی از مهمترین قطبهای تولیدی دنیا است، اما وقوع چنین حوادث مکرری، هزینۀ انسانی گزاف تولید انبوه و نادیده گرفتن حقوق کارگران را به چالش میکشد.
کارشناسان حوزه ایمنی کار معتقدند کارفرمایان میتوانند با اجرای دقیق مقررات، آموزش مستمر، مدیریت صحیح مواد قابل اشتعال و ایجاد مسیرهای استاندارد خروج اضطراری، از چنین فجایعی پیشگیری کنند. از این منظر، حفاظت از جان کارگران تنها یک امر فنی نیست، بلکه پایهایترین حق نیروی کار به شمار میرود که بیتوجهی به آن، فاجعهآفرین است.
این حادثه در حالی رخ داده است که چین پس از وقوع چندین آتشسوزی مرگبار در سالهای اخیر، از جمله حوادث گسترده در ساختمانهای مسکونی و مراکز صنعتی، برنامههایی را برای تشدید نظارت بر ایمنی ساختمانها و محیطهای کار آغاز کرده است. با این حال، تکرار چنین رخدادهایی نشان میدهد اجرای استانداردهای ایمنی و نظارت بر رعایت حقوق کارگران همچنان با چالشهای جدی روبهرو است.