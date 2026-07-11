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ضرب و شتم دو محیط‌بان تالاب شادگان/ صیادان متخلف متواری شدند

ضرب و شتم دو محیط‌بان تالاب شادگان/ صیادان متخلف متواری شدند
کد خبر : 1811404
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دو نفر از محیط‌بانان منطقه حفاظت شده تالاب شادگان در استان خوزستان، در درگیری با صیادان غیر مجاز زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته، دو نفر از محیط‌بانان منطقه حفاظت شده تالاب شادگان (محدوده خنافره) در استان خوزستان در جریان گشت و کنترل و اجرای مقررات شکار و صید در مناطق و زیستگاه‌های حیات وحش این منطقه، متوجه حضور چندین صیاد غیرمجاز (صید ماهی با جریان برق )شدند. 

هنگام رودررویی با شکارچیان متخلف، آن‌ها اقدام به مسدود کردن مسیر تردد ماموران محیط زیست کرده و با حمله دسته جمعی اقدام به ضرب و شتم محیط‌بانان کردند و پس از زخمی کردن آن‌ها از منطقه متواری شد. 

از قرار معلوم، در حال حاضر روند درمان این دو محیط‌بان که در بیمارستان بستری و تحت درمان هستند در حال انجام است.

 

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