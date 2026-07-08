آغاز مرحله چهارم طرح حمایت از کودکان مبتلا به سوءتغذیه از فردا
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: از فردا( 18 تیر) امکان خرید سبدغذایی رایگان برای خانوار ۱۸۰ هزار کودک مبتلا به سوتغذیه فراهم شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «یعقوب اندایش» گفت: با تخصیص اعتبار سبدحمایتی برای کودکان دارای سوءتغذیه، بیش از ۱۸۰ هزار کودک ۵ تا ۵۹ ماهه مبتلا به سوءتغذیه، اعتبار خرید سبدغذایی رایگان میگیرند.
وی افزود: با عنایت به دستور رئیسجمهور و تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنیبر رفع فقر در کشور و در راستای تحقق بخشی از وعدههای دولت چهاردهم، سرپرستان خانوار بیش از ۱۸۰ هزار کودک زیر ۵ سال مبتلا به سوء تغذیه که به مراکز بهداشتی سراسر کشور مراجعه کرده اند، از تاریخ ۱۸ تیرماه اعتبار خرید سبدغذایی رایگان را در بستر طرح کالابرگ الکترونیکی دریافت میکنند.
از سال ۱۴۰۲ تاکنون در ۳۳ مرحله این طرح اجراء شده و در سال جاری نیز تداوم دارد که مرحله سی و چهارم به عنوان چهارمین مرحله اجرای این طرح در سال ۱۴۰۵ است.
گفتنی است: برنامه امنیت غذایی کودکان، جزء برنامههای محوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. زیرا «زمان تشکیل نطفه تا قبل از پایان ۵ سالگی (که بیش از ۹۰ درصد مغز کودک در همین زمان شکل میگیرد) فرصت طلایی حمایت از کودکان است و چنانچه سوءتغذیه در این زمان طلایی حل نشود، موجب ایجاد آسیب جدی به مغز، معلولیت و تدوام چرخه فقر و فقر بیننسلی میشود.
لازم به ذکر است تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای این طرح در سال ۱۴۰۵ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور پیش بینی و تخصیص داده شده است. در همین راستا، مقرّر شد اعتبار خرید رایگان سبدغذایی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ازای هر کودک، در اختیار سرپرست خانوار دارای کودک مبتلا به سوءتغذیه زیر ۵ سال، قرار گیرد.
بر اساس اعلام وزارت رفاه، کودکان یادشده از طریق پایش شاخصهای تنسنجی کودک (اندازهگیری وزن و قد و مقایسه با منحنیهای رشد) در پایگاهها و خانههای بهداشت به منظور کاهش سوءتغذیه (لاغری، کموزنی وکوتاهقدی) شناسایی شده و پس از جمعبندی دادهها در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، اطلاعات موردنیاز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت استحقاقسنجی (از طریق آزمون وسع و مبتنیبر دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) ارسال میشود که تاکنون بروزرسانی دادهها برای سال ۱۴۰۵ توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی انجام نشده و وزارت متبوع به منظور اهمیت استمرار طرح، براساس اطلاعات کودکان شناسایی شده در سال قبل که در بازه سنی ۵ تا ۵۹ ماه هستند، اعتبار خرید سبدغذایی رایگان را به حساب سرپرستان خانوار ایشان اختصاص داده و به محض دریافت دادههای به روز برای کودکان جامانده از طرح در سال جدید، این حمایتها ادامه دارد.
گفتنی است: در این مرحله، برای تعداد ۱۵۲ هزار و ۷۸۸ کودک دارای سوءتغذیه در خانوارهای بسیار نیازمند با وسع اقتصادی پایین، مبلغ ۱۳ میلیون ریال و برای ۲۸ هزار و ۳۸ کودک دارای سوءتغذیه در خانوارهای نیازمند با وسع اقتصادی متوسط، مبلغ ۸ میلیون ریال برای تأمین سبدغذایی مشتمل بر اقلام مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی، از طریق شبکه ملی اعتبار و شمارهملی سرپرست خانوار کارسازی (شارژ) شده که اقلام سبد تعیینشده در کلیه فروشگاههای طرف قرارداد کالابرگ الکترونیکی در دسترس خانوار قرار داشته و قابل خریداری است. درضمن، هر خانوار میتواند طی مهلت یک ماهه از تاریخ اعتبار تخصیص یافته برای خرید اقلام مشخص شده اقدام کند.
با اجرای این برنامه شاهد کاهش سوءتغذیه کودکان و همچنین ارتقای امنیت غذایی و افزایش کیفیت خدمات مشاوره تغذیه به مادران از طریق کارشناسان تغذیه در مراکز خدمات جامع سلامت و نیز ارتقای سطح آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در زمینه الگوی تغذیه صحیح و رشد کودکان باشیم.