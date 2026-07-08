مسمومیت ۲۲ کارگر در شهرک صنعتی سعیدآباد گلپایگان بر اثر نشت گاز کلر

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵، نشت گاز کلر در یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی سعیدآباد گلپایگان استان اصفهان، تاکنون ۲۲ نفر از کارگران را به دلیل مشکلات تنفسی روانه بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان کرده است.

از قرار معلوم، نشست ناگهانی گاز کلر ۷۰ نفر را در معرض حادثه قرار داده که از این تعداد، ۲۲ نفر دچار مسمومیت شدند.

به گفته منابع خبری ایلنا، تا کنون هیچ کارگری فوت نکرده اما از ۱۷ مصدوم این حادثه، ۸ نفر توسط آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ و ۳ نفر توسط تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر به بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان منتقل شدند؛ همچنین ۶ نفر از مصدومان نیز به‌صورت شخصی و مستقیم به این مرکز درمانی مراجعه کرده‌اند.

اورژانس اصفهان اعلام کرده هنوز علت حادثه مشخص نیست و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

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