شمارش معکوس برای اعتصاب سراسری ۱۰ هزار کارگر پیمانی

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌های کارگری کره جنوبی، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری کره جنوبی (KCTU) که بزرگ‌ترین تشکل کارگری مستقل این کشور به شمار می‌رود، رسماً اعلام کرد که موج جدیدی از اعتراضات صنفی را در قالب یک اعتصاب سراسری با مشارکت بیش از ۱۰ هزار کارگر از هفته آینده آغاز خواهد کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که آخرین دور گفتگوها میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان بزرگ (چبول‌ها) به بن‌بست کامل رسید.

هسته اصلی این اختلاف، به چالش دیرینه «کارگران غیررسمی و پیمانی» در ساختار اقتصادی کره جنوبی بازمی‌گردد. علی‌رغم اینکه طی سال‌های اخیر اصلاحات حقوقی و قوانین جدیدی برای بهبود وضعیت این دسته از نیروها تصویب شده است، پیمانکاران اصلی و هلدینگ‌های مادر همچنان از به رسمیت شناختن حق چانه‌زنی دسته‌جمعی برای کارگران غیررسمی خودداری می‌کنند. کارفرمایان بزرگ استدلال می‌کنند که چون این کارگران به‌طور مستقیم با شرکت مادر قرارداد ندارند، این شرکت‌ها تعهد قانونی برای مذاکره مستقیم با آن‌ها ندارند؛ رویکردی که اتحادیه آن را «فرار آشکار از مسئولیت قانونی و اخلاقی» می‌خواند.

مطالبات کلیدی کارگران در این اعتصاب به شرح زیر است:

پایان دادن به تبعیض ساختاری: کارگران پیمانی در کره جنوبی معمولاً برای انجام کار یکسان با کارگران رسمی، حقوقی به مراتب کمتر دریافت می‌کنند و از مزایای رفاهی و درمانی محروم هستند. امنیت شغلی و تمدید خودکار قراردادها: کارفرمایان با استفاده از قراردادهای کوتاه‌مدت، عملاً امکان اعتراض را از کارگران سلب کرده‌اند. حق مذاکره مستقیم با کارفرمای اصلی: اتحادیه تأکید دارد شرکت‌های مادر که سود اصلی حاصل از زحمت کارگران پیمانی را به جیب می‌زنند، باید خودشان پای میز مذاکره بنشینند، نه شرکت‌های واسطه‌ای و صوری.

رهبران KCTU هشدار داده‌اند که این اعتصاب صرفاً یک تجمع نمادین نخواهد بود، بلکه بخش‌های حیاتی از جمله زنجیره تأمین قطعات خودرو، لجستیک بنادر و بخش‌هایی از صنایع الکترونیک و کشتی‌سازی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. آن‌ها تأکید کرده‌اند تا زمانی که مدیریت شرکت‌های بزرگ به حق قانونی کارگران برای چانه‌زنی تن ندهند، به این اعتصاب پایان نخواهند داد.

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