برخورد با کابل فشار قوی دردسرساز شد/ نجات جان کارگر کازرونی با دشواری بسیار

به گزارش ایلنا، حادثه برق گرفتگی یک کارگر ساختمانی بر روی داربست فلزی یک ساختمان در حال ساخت در شهر کازرون استان فارس اتفاق افتاد که طی آن یک کارگر حدودا ۴۵ساله به علت بی‌احتیاطی و برخورد با کابل برق فشار قوی مجاور ساختمان، دچار برق گرفتگی و مصدومیت شد.

بر اساس این گزارش، گروه‌های امدادی بلافاصله با حضور در محل توانستند کارگر مصدوم را با بسکت نجات از ارتفاع ساختمان به سطح زمین منتقل کزده و تحویل عوامل اورژانس بدهند.

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