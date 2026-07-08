به گزارش ایلنا، مجید صرفی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همزمان با فرا رسیدن روز جهانی تعاون، طی پیامی ضمن گرامیداشت این مناسبت، از خدمات و تلاش‌های تمامی تعاونگران، اعضای شرکت‌های تعاونی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون در سراسر کشور قدردانی کرد.

صرفی با اشاره به شعار امسال روز جهانی تعاون تحت عنوان «تعاونی‌ها برای جهانی صلح‌آمیز»، اظهارکرد: تعاون تنها یک الگوی اقتصادی نیست، بلکه فرهنگی ریشه‌دار مبتنی بر مشارکت، همبستگی، اعتماد متقابل و عدالت اجتماعی است. هر جا تعاون شکل می‌گیرد، گفت‌وگو جایگزین تقابل، مشارکت جایگزین انحصار و همدلی جایگزین اختلاف می‌شود و همین ویژگی‌ها، تعاونی‌ها را به یکی از مهم‌ترین پایه‌های صلح پایدار در جوامع تبدیل کرده است.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش تعاون در جمهوری اسلامی ایران را برخوردار از ظرفیت‌های والای مردمی و ارزش‌های ایرانی-اسلامی دانست و افزود: این بخش می‌تواند نقشی راهبردی در گسترش عدالت، ایجاد اشتغال، کاهش نابرابری، توانمندسازی جوامع محلی و در نهایت تحقق هدف اصلی یعنی اقتصاد مردمی ایفا کند.

وی در بخش دیگری از این پیام، به برنامه‌های کلان معاونت امور تعاون اشاره کرد و گفت: این معاونت، توسعه بخش تعاون را با تمرکز بر سه محور اصلیِ مشارکت حداکثری مردم، بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل دسترسی تعاونی‌ها به منابع مالی دنبال می‌کند.

صرفی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای ارتقای بهره‌وری تعاونی‌ها از اولویت‌های اصلی ماست. امیدواریم با همت و مشارکت فعال همه تعاونگران، فرهنگ همکاری بیش از پیش در جامعه نهادینه شده و بخش تعاون نقشی مؤثرتر در پیشرفت اقتصادی و توسعه پایدار کشور ایفا کند.«مجید صرفی»، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همزمان با فرا رسیدن روز جهانی تعاون، طی پیامی ضمن گرامیداشت این مناسبت، از خدمات و تلاش‌های تمامی تعاونگران، اعضای شرکت‌های تعاونی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون در سراسر کشور قدردانی کرد.

صرفی با اشاره به شعار امسال روز جهانی تعاون تحت عنوان «تعاونی‌ها برای جهانی صلح‌آمیز»، اظهارکرد: تعاون تنها یک الگوی اقتصادی نیست، بلکه فرهنگی ریشه‌دار مبتنی بر مشارکت، همبستگی، اعتماد متقابل و عدالت اجتماعی است. هر جا تعاون شکل می‌گیرد، گفت‌وگو جایگزین تقابل، مشارکت جایگزین انحصار و همدلی جایگزین اختلاف می‌شود و همین ویژگی‌ها، تعاونی‌ها را به یکی از مهم‌ترین پایه‌های صلح پایدار در جوامع تبدیل کرده است.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش تعاون در جمهوری اسلامی ایران را برخوردار از ظرفیت‌های والای مردمی و ارزشی دانست و افزود: این بخش می‌تواند نقشی راهبردی در گسترش عدالت، ایجاد اشتغال، کاهش نابرابری، توانمندسازی جوامع محلی و در نهایت تحقق هدف اصلی یعنی اقتصاد مردمی ایفا کند.

وی در بخش دیگری از این پیام، به برنامه‌های کلان معاونت امور تعاون اشاره کرد و گفت: این معاونت، توسعه بخش تعاون را با تمرکز بر سه محور اصلیِ مشارکت حداکثری مردم، بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل دسترسی تعاونی‌ها به منابع مالی دنبال می‌کند.

صرفی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای ارتقای بهره‌وری تعاونی‌ها از اولویت‌های اصلی ماست. امیدواریم با همت و مشارکت فعال همه تعاون‌گران، فرهنگ همکاری بیش از پیش در جامعه نهادینه شده و بخش تعاون نقشی مؤثرتر در پیشرفت اقتصادی و توسعه پایدار کشور ایفا کند.

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