دستورالعمل تغییر صندوق بازنشستگی +جزئیات

به گزارش ایلنا، در این نامه آمده است:

«موضوع: نحوه ثبت درخواست انتقال حق بیمه و انتقال کسور بازنشستگی از تأمین اجتماعی به سایر صندوق‌ها

با عنایت به نامه شماره ۵۰۰۰/۱۴۰۳/۱۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ اداره کل نام نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی، به اطلاع اداره کل و همچنین صندوق بازنشستگی کشوری می‌رساند؛ انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی از سازمان به سایر صندوق‌ها به صورت متمرکز و غیرحضوری به ذینفعان صورت پذیرفته که مقرر می‌دارد:

«با توجه به اینکه انتقال حق بیمه از سازمان تأمین اجتماعی به سایر صندوق‌ها مستلزم تطبیق توسط بیمه شده می‌باشد، بنابراین متقاضی می‌بایست با مراجعه به سامانه غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی (es.tamin.ir) در منوی بیمه‌شدگان / خدمات سابقه / اعلام سابقه، نسبت به ثبت درخواست بررسی سابقه اقدام نمایند.»

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب مذکور به نحو مقتضی قبل از مراجعه حضوری ذینفعان برای انجام فرایند انتقال حق بیمه و انتقال کسور بازنشستگی اطلاع‌رسانی گردد.»

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