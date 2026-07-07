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اعتراض کارگران سامسونگ علیه یک توافق مزدی ناعادلانه

اعتراض کارگران سامسونگ علیه یک توافق مزدی ناعادلانه
کد خبر : 1809461
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انتظار می‌رود مدیران سامسونگ روز چهارشنبه این هفته، همزمان با انتشار برآورد درآمد خود برای سه‌ماهه آوریل تا ژوئن، اعلام کنند که سود عملیاتی آن در سه‌ماهه دوم نسبت به سال گذشته حدود ۱۸ برابر شده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری رویترز، اتحادیه کارگران تلفن هوشمند، تلویزیون و لوازم خانگی سامسونگ اعلام کرد که هفته آینده یعنی در نیمه جولای، در اعتراض به‌عدم پرداخت پاداش که کارگران بخش تولید تراشه این شرکت در مذاکرات به دست آوردند، تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد. 

انتظار می‌رود امسال کارگران بخش‌های غیر تراشه‌ای، پاداشی معادل ۶ میلیون وون (۴ هزار دلار) به صورت سهام برای سال ۲۰۲۶ دریافت کنند، در حالی که این رقم برای کارگران بخش‌های تولید تراشه‌های الکترونیکی تا ۶۰ میلیون وون (۴۰ هزار دلار) برآورد شده است. 

بزرگترین اتحادیه کارگران بخش موبایل و لوازم الکترونیکی در کره جنوبی درباره این شرکت گزارش داده که انتظار می‌رود تقریباً ۲۰۰۰ یا ۳۰۰۰ کارگر در این تجمعات هفته آینده در نزدیکی دفتر مرکزی سامسونگ شرکت کنند. این اتحادیه حدود ۲۸۰۰۰ نفر عضو دارد. 

انتظار می‌رود مدیران سامسونگ روز چهارشنبه این هفته، همزمان با انتشار برآورد درآمد خود برای سه‌ماهه آوریل تا ژوئن، اعلام کنند که سود عملیاتی آن در سه‌ماهه دوم نسبت به سال گذشته حدود ۱۸ برابر شده است.

 

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