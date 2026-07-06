ITUC اعلام کرد؛
نگرانی از بازداشت یک رهبر کارگری سرشناس در لیبی
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC) نگرانی خود از بازداشت و ادامه فشار بر نرمین الشریف، رئیس فدراسیون سراسری اتحادیههای کارگران صنایع لیبی اعلام کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری ITUC، کنفدراسیون بین المللی اتحادیههای کارگری، در بیانیهای، خواستار حفظ سلامت و آزادی فوری «نرمین الشریف»، رهبر اتحادیه کارگران صنایع لیبی شد.
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC) نگران بازداشت و ادامه فشار بر نرمین الشریف، رئیس فدراسیون سراسری اتحادیههای کارگران صنایع لیبی است.
دستگیری این فعال کارگری در بنغازی طی هفته گذشته، پس از اظهارات او در مورد عملکرد نهادها و مقامات دولتی لیبی، از جمله مجلس نمایندگان و دولت حاکم بر بنغازی، صورت گرفت.
ITUC اعلام کرده است: «انتقاد مسالمتآمیز از نهادهای دولتی و دفاع از حقوق کارگران هرگز نباید به عنوان یک موضوع مجرمانه تلقی شود یا به عنوان مبنایی برای ارعاب یا دخالت در فعالیت مستقل اتحادیههای کارگری مورد استفاده قرار گیرد.»
ITUC تأکید میکند که آزادی نرمین الشریف باید با لغو هرگونه محدودیتی، از جمله در مورد آزادی شرکت در فعالیتهای صنفی، حق آزادی بیان و آزادی عمل او در انجام مسئولیتهای اتحادیه کارگری همراه باشد.