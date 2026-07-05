ادامه اعتراض کارگران «ایران برک»/ نه حقوق گرفتیم، نه بیمه بیکاری داریم!

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعتراضات کارگران کارخانه «ایران برک» در مقابل این واحد تولیدی، در حالی به ششمین روز پیاپی خود رسید که کارگران می‌گویند در این مدت تنها وعده‌های غیرعملی شنیده‌اند و مدیریت پاسخ روشنی به مطالبات آن‌ها نمی‌دهد.

به گفته کارگران معترض، در پیگیری‌های شش روز گذشته، پاسخ مناسبی برای حل بحران معیشتی و شغلی آن‌ها ارائه نشده است. آن‌ها با اشاره به تداوم بلاتکلیفی خود تاکید دارند: «مدام به ما وعده بازگشت به کار و حل مشکلات را می‌دهند، اما این حرف‌ها در حد شعار باقی مانده و در عمل هیچ اراده‌ای برای پرداخت معوقات یا تعیین تکلیف وضعیت شغلی ما وجود ندارد.»

این تجمع در ادامه اعتراض به رویه مدیریت مجموعه است که به گفته کارگران، از ابتدای سال ۱۴۰۵ کارگران باسابقه را خانه‌نشین کرده و برای فرار از پرداخت حق بیمه و کاهش هزینه‌ها، نیروهای بازنشسته را جایگزین آن‌ها کرده است؛ روندی که از ۱۶ ماه پیش آغاز شده و امنیت شغلی نیروی کار این کارخانه را از بین برده است.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعلی این کارگران، علاوه بر ماه‌ها حقوق معوقه، وضعیت بحرانی سوابق بیمه‌ای آن‌هاست. واریز نامنظم حق بیمه‌ها موجب شده کارگران حتی امکان استفاده از مقرری بیمه بیکاری را هم نداشته باشند.

در حالی که کارگران به دلیل پرداخت نشدن حقوق‌هایشان در تامین حداقل‌های معیشتی خود با مشکل مواجه‌اند، ابهامات مالی در خصوص درآمدهای کارخانه همچنان به قوت خود باقی است. کارگران معترض با اشاره به واگذاری یکجای فروش پارسال کارخانه و انتقال چک‌های آن به دفتر یکی از سهامداران ارشد، این سوال را مطرح می‌کنند که وقتی کارخانه درآمد داشته و محصولاتش به فروش رفته، چرا مطالبات قانونی نیروی کار باید همچنان پرداخت‌نشده باقی بماند؟

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