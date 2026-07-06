اعتراض گسترده کارگران مرسدس بنز/ مزایای مزدی قطع شد
هزاران کارگر مرسدس بنز قرار است مجدداً در سراسر آلمان به خیابان بیایند و اعتراض کنند.
به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری آلمانی دویچهوله، در روزهای ابتدای هفته، هزاران کارگر مرسدس بنز در سراسر آلمان در اعتراض به سیاست کاهش هزینه شرکت و قطع مزایای مزدی در این خودروسازی بزرگ جهان، تجمع کردند.
هزاران کارگر مرسدس بنز قرار است مجدداً در سراسر آلمان علیه این سیاست سختگیرانه اعتراض کنند.
بزرگترین اتحادیه کارگری آلمان در حوزه صنعتی یعنی «IG Metall»، این تظاهرات را در خارج از محوطه کارخانههای مرسدس برنامهریزی کرده است. قرار است مجدداً تجمعاتی در هفته جدید در واحدهای برلین، هامبورگ، دوسلدورف، وردر برمن، سیندلفیگن و. . برنامهریزی شود.
این اتحادیه بزرگ کارگری که تعداد زیادی از اعضای آن، کارگر مرسدس بنز و بیامدبلیو و فولکسواگن (سه غول خودروسازی آلمانی جهان) هستند، اعلام کردهاند یک برنامه اعتراضی را در کل صنایع خودروسازی آلمان که به نیروی کار خود طی یکسال گذشته فشار آورده اند، سازمان خواهند داد.
این اتحادیه، خودروسازان و تأمینکنندگان قطعات خودرو را به تمرکز بر تعدیل نیرو و جابجایی نیرو برای کاهش مزد و همچنین کاهش مزایا تحت عنوان «کاهش هزینهها» متهم کرده است. از نظر این اتحادیه، مدیران شرکتها و از جمله بنز، به جای اجرای راهحلهای فنی واقعی، راه فشار بر کارگران را برای افزایش بهرهوری خود انتخاب کردهاند.
IG Metall اعلام کرده است: «سال گذشته حدود ۵۰ هزار فرصت شغلی در صنعت خودروی آلمان و بنز، کاهش یافته و این درحالی است که مقصر این وضعیت بحرانی، قطعاً کارگران و کارمندان شرکت نیستند.»
هیئت مدیره بنز در پیامی به کارگران در سراسر آلمان اعلام کرده که این شرکت باید برای حفظ رقابت، به کاهش هزینهها ادامه دهد. در این بیانیه آمده است: «علیرغم تمام تلاشهای ما، وضعیت اقتصادی امروز آلمان بسیار وخیم است. ما نگرانیهای کارکنان را جدی گرفته و میخواهیم تا به موقع و شفاف، درباره تصمیمات دشوار خود، به کارکنان اطلاعرسانی کنیم.» این بیانیه البته التهاب در درون این شرکت بزرگ خودروساز آلمانی را تشدید و نگرانیها را بیشتر کرد.
یکی از موارد شایع شده در شرکت این است که ردیف حقوقی «دریافتی ویژه و پاداش» که سالها پرداخت میشد، این ماه به ۹۰ درصد نیروهای شرکت بنز پرداخت نمیشود؛ این ردیف پرداختی که شامل ۱۸.۵ درصد از کل دستمزد ماهانه هر کارگر و کارمند بنز را تشکیل میدهد، قرار است تا سال آینده به تعویق بیفتد!
شرکت مرسدس بنز همچنین اعلام کرد که میخواهد فرآیندهای ریاضتی درون این شرکت را سرعت بخشد، ساختارهای اداری را سادهسازی کند و کار ساعتی را ارزانتر کند.
از نظر فعالان کارگری آی.جی متال، این ریاضتها به معنای کاهش مزد و کاهش تعداد کادر اداری و نفرات خطوط تولیدی درون ساختار مدیریت بنز است!