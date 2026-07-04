اعتصاب نرم در هیوندا/ سهم کارگران از سودهای نجومی کجاست؟
اتحادیه کارگران هیوندای موتور کرۀجنوبی از ششم ژوئیه اضافهکاری و شیفتهای روز شنبه را متوقف میکند تا همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات مزدی، فشار بیشتری بر مدیریت این شرکت وارد کند.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری Business Korea، اتحادیۀ کارگران شرکت خودروسازی هیوندای موتور کرۀجنوبی اعلام کرد از ششم ژوئیه تمامی اضافهکاریها و شیفتهای کاری روزهای شنبه را متوقف خواهد کرد؛ اقدامی که با هدف افزایش فشار بر مدیریت این شرکت در جریان مذاکرات دستمزد و مطالبات صنفی کارگران انجام میشود.
اتحادیه کارگران هیوندای در نشست کمیته مرکزی مقابله با اختلافات کارگری که ۳۰ ژوئن برگزار شد، تصمیم گرفت از ششم ژوئیه تمامی اضافهکاریها و کار در روزهای شنبه را، بهجز فعالیتهایی که بر اساس توافقهای ضروری باید ادامه یابد، به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که مذاکرات مزدی میان نمایندگان کارگران و مدیریت شرکت وارد مرحله حساسی شده و اتحادیه تلاش میکند با استفاده از ابزارهای قانونی، قدرت چانهزنی خود را در مذاکرات افزایش دهد.
با وجود این اقدام اعتراضی، اتحادیه اعلام کرده است که همچنان به روند گفتوگو با مدیریت پایبند است و فعلاً قصد ورود به اعتصاب سراسری را ندارد. دور جدید مذاکرات میان دو طرف قرار است دوم ژوئیه، حدود سه هفته پس از اعلام شکست مذاکرات قبلی، از سر گرفته شود. انتظار میرود مدیریت شرکت در این نشست برای نخستین بار پیشنهاد مشخص خود دربارۀ افزایش دستمزد و سایر مطالبات کارگران را ارائه کند؛ موضوعی که میتواند سرنوشت مذاکرات امسال را تعیین کند.
سهم کارگر از سودهای نجومی کجاست؟
وقتی یک شرکت به سودآوری کلان میرسد، کارگران انتظار دارند این موفقیت روی زندگی آنها هم سایه بیندازد. مطالبات کارگران هیوندای کاملاً حول محور عدالت اقتصادی میچرخد:
- ترمیم دستمزد پایه: آنها خواستار افزایش ۱۴۹ هزار و ۶۰۰ وونی حقوق پایه خود هستند تا حریف تورم شوند.
- شریک شدن در سود واقعی: کارگران میگویند ۳۰ درصد از سود خالص سال گذشته شرکت باید به عنوان پاداش عملکرد به کسانی برسد که بار اصلی تولید را به دوش کشیدهاند.
- حقوق رفاهی و کیفیت زندگی: افزایش سن بازنشستگی تا ۶۵ سال (همگام با مستمری ملی)، کاهش ساعات کاری برای در کنار خانواده بودن و استخدام نیروهای جدید جهت کم شدن فشار خردکننده کار، از دیگر خواستههای بهحق آنهاست.
اما ماجرا فقط پول نیست؛ بحث بر سر «بقای شغل» است. کارگران هیوندای با چالشی بسیار مدرن دستوپنجه نرم میکنند: ورود بیرویه هوش مصنوعی و رباتها به خطوط تولید. آنها نگرانند که نوسازی کارخانه، به قیمت بیکاری و خانهنشین شدنشان تمام شود. در حالی که تکنولوژی باید در خدمت رفاه انسان باشد و روند هوشمندسازی کارخانه نباید امنیت شغلی و حقوق بنیادین نیروی انسانی را تضعیف کند.
اتحادیۀ کارگران هیوندای موتور با داشتن بیش از ۴۰ هزار عضو، یکی از قدرتمندترین تشکلهای کارگری در کرۀ جنوبی است. نگاهی به تاریخچه این شرکت نشان میدهد که اعتصابات کارگری در هیوندای امر بیسابقهای نیست؛ این اتحادیه در سه دهۀ گذشته بارها با توقف تولید، زیانهای میلیارد دلاری به این خودروساز بزرگ جهان وارد کرده است. با این حال، طی سالهای اخیر و پس از بحران کرونا، دو طرف بیشتر به سمت توافقهای مسالمتآمیز حرکت کرده بودند و اقدام فعلی، نخستین نشانۀ جدی از بازگشت تنشها به خطوط تولید این غول خودروسازی است.
تحلیلگران بازار کار معتقدند اقدام اخیر کارگران هیوندای، الگوی جدیدی از اعتراضات صنفی را نشان میدهد؛ آنها به جای تعطیلی کامل کارخانه، دست به اعتصابی نرم زدهاند تا کارفرما را بدون قطع کامل زنجیرۀ تأمین و تولید جهانی، تحت فشار بگذارند.