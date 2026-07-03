پرداخت مرحله اول تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی بازنشستگان تامین اجتماعی +جزئیات

به گزارش ایلنا، اسماعیل للـه‌گانی با اعلام این خبر افزود: در این مرحله ۶۰ هزار بازنشسته از این تسهیلات بهره‌مند شدند که تسهیلات ۳۰ هزار نفر روز چهارشنبه ۱۰ تیر ماه پرداخت شد و به محض تکمیل فرایند ثبت نام ۳۰ هزار نفر باقی مانده، بلافاصله برای این افراد نیز واریز می‌شود.

وی افزود: این تسهیلات با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماه، به صورت کاملا غیرحضوری به حساب بازنشستگان واجد شرایط واریز شد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران تصریح کرد: این تسهیلات در سال گذشته به ازای هر بازنشسته ۵۰ میلیون تومان بود که بر اساس تفاهم‌نامه با سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت.

للـه‌گانی در پایان خاطرنشان کرد: در سال جاری بالغ بر ۲۰ همت اعتبار از سوی بانک رفاه کارگران برای پرداخت ۳۴۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه به بازنشستگان، پیش بینی شده است.

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