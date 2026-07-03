خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرداخت مرحله اول تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی بازنشستگان تامین اجتماعی +جزئیات

پرداخت مرحله اول تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی بازنشستگان تامین اجتماعی +جزئیات
کد خبر : 1807934
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران از پرداخت اولین مرحله تسهیلات قرض‌الحسنه ۶۰ میلیون تومانی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در سال جاری از سوی این بانک خبر داد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل للـه‌گانی با اعلام این خبر افزود: در این مرحله ۶۰ هزار بازنشسته از این تسهیلات بهره‌مند شدند که تسهیلات ۳۰ هزار نفر روز چهارشنبه ۱۰ تیر ماه پرداخت شد و به محض تکمیل فرایند ثبت نام ۳۰ هزار نفر باقی مانده، بلافاصله برای این افراد نیز واریز می‌شود.

وی افزود: این تسهیلات با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماه، به صورت کاملا غیرحضوری به حساب بازنشستگان واجد شرایط واریز شد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران تصریح کرد: این تسهیلات در سال گذشته به ازای هر بازنشسته ۵۰ میلیون تومان بود که بر اساس تفاهم‌نامه با سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت.

 للـه‌گانی در پایان خاطرنشان کرد: در سال جاری بالغ بر ۲۰ همت اعتبار از سوی بانک رفاه کارگران برای پرداخت ۳۴۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه به بازنشستگان، پیش بینی شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی