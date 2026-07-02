واریز اعتبار ۲ میلیون تومانی «کارت امید مادر» برای بیش از ۱۹۰ هزار کودک تازه متولد شده از ۱۲ تیر ماه

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در راستای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، طرح «کارت امید مادر» با هدف ارتقای امنیت غذایی و بهبود سلامت مادر و کودک در حال اجراست. در مرحله سوم این طرح، اعتبار خرید سبد غذایی، پوشک و شیرخشک برای ۱۹۰ هزار و ۱۴۵ کودک متولدشده در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ (۱ فروردین لغایت ۳۱ خرداد) به حساب ۱۸۶ هزار و ۴۷ مادر مشمول تخصیص یافته است.

بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص وضعیت مادرانی که در فروردین و اردیبهشت‌ماه صاحب فرزند شده اما اعتباری دریافت نکرده بودند این دسته از مادران، اعتبار معوقه خود را به صورت یکجا دریافت کرده‌اند که از تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ قابل بهره‌برداری است.

همچنین، مشمولان این طرح می‌توانند تا سقف اعتبار تخصیص‌یافته، اقلام شامل سبد غذایی (لبنیات، پروتئین، حبوبات، روغن، غلات، مغزی‌جات، میوه‌جات و سبزیجات) و اقلام بهداشتی (پوشک بچه و شیرخشک) خریداری کنند.

مادران می‌توانند برای خرید مواد غذایی به فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ و برای تهیه شیرخشک و پوشک به داروخانه‌ها مراجعه کنند.

اعتبار ماهیانه به مبلغ ۲ میلیون تومان (۲۰ میلیون ریال) به ازای هر فرزند، به صورت مستمر در تاریخ هفتم هر ماه واریز می‌شود.

مهلت استفاده از این اعتبار سه ماه پس از واریز است و خانوارهای مشمول می‌توانند برای اطلاع از مبلغ اعتبار خود از طریق برنامه کاربردی «شمیم»، «بله» یا «سروش پلاس» و اقدام و یا با شماره گیری کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* یا تماس با شماره ۶۳۶۹-۰۲۱ اقدام کنند.

این طرح با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، سازمان ثبت‌احوال کشور و شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان (فارا) اجرایی شده و مشمول کلیه مادرانی است که فرزندان آن‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۵ متولد شده‌اند.