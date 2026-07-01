علیالحساب مستمری بازنشستگان صندوق نفت تا فردا واریز میشود
مبالغ علیالحساب دو ماه مستمری، فردا چهارشنبه، به حساب بازنشستگان و بازماندگان نزد بانکهای ملت، گردشگری و تجارت واریز خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مبالغ علیالحساب دو ماه مستمری بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت فردا (چهارشنبه ۱۰ تیرماه) به حسابهای آنان در بانکهای ملت، گردشگری و تجارت واریز خواهد شد و در بانکهای ملت و گردشگری بلافاصله قابل برداشت خواهد بود. در بانک تجارت نیز بهدلیل محدودیت فنی موقت، امکان استفاده از مبالغ از طریق روشهای اعلامشده فراهم خواهد بود.
مبالغ علیالحساب دو ماه مستمری، فردا چهارشنبه، به حساب بازنشستگان و بازماندگان نزد بانکهای ملت، گردشگری و تجارت واریز خواهد شد.
مبالغ واریزی به حسابهای بانکهای ملت و گردشگری همانند روال معمول، بلافاصله پس از واریز قابل برداشت و استفاده خواهد بود.
بهدلیل محدودیت فنی موقت در بانک تجارت، امکان استفاده از مبالغ از طریق روشهای زیر فراهم است:
خرید با کارت بانکی بدون محدودیت.
خرید از طریق درگاههای پرداخت اینترنتی بدون محدودیت.
انتقال وجه به کارت سایر بانکها تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان در روز در قالب ۱۰ تراکنش کارت به کارت.
انتقال وجه از حسابهای بانک تجارت به سایر حسابهای بانک تجارت در قالب کارت به کارت تا سقف ۵ تراکنش در روز، هر تراکنش ۱۰۰ میلیون تومان و در مجموع تا ۵۰۰ میلیون تومان.
انتقال وجه از طریق سامانه پایا و سایر خدمات انتقال وجه با مراجعه به شعب بانک تجارت.
تأکید میشود محدودیتهای اعلامشده صرفاً مربوط به فرایندهای موقت در بانک تجارت است و پرداختها به حسابهای بانکهای ملت و گردشگری بدون هیچگونه محدودیتی، مطابق روال معمول، قابل برداشت و استفاده خواهد بود.
همچنین تصریح میشود در فرصت کوتاه پیشآمده، امکان افتتاح حساب در سایر بانکها فراهم نبوده و اولویت صرفاً تسریع در دسترسی هرچه سریعتر متقاضیان به مبالغ علیالحساب بوده است.